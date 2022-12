¿A Karol G le fallan las piernas en Miami?, ni la colombiana sabe qué pasa

Karol G, por alguna extraña razón, siempre termina cayéndose o tropezando en los conciertos que realiza en la ciudad de Miami, ni ella sabe qué es lo que provoca esta situación.

La primera vez que esto ocurrió fue hace ya varios meses atrás, pero el accidente fue tal que terminó no sólo con moretones en las piernas, sino que hasta que se quebró varias uñas porque cayó desde lo más alto de las gradas. Diez escalones abajo rodó “La Bichota”

En el siguiente video no sólo verán esta primera caída en Miami, también podrán ver los golpes que le quedaron a la colombiana por todo el cuerpo. Y ojo que pese a todo esto la ex de Anuel AA viajó a Puerto Rico para seguir con las giras pautadas y es que para ese momento el concierto en “La Isla del Encanto” ya era “sold out”.

En Instagram hay, ahora, una publicación de un concierto reciente de Karol G, siempre en Miami. Esta vez también se cayó de las gradas, pero ella misma logro evitar que el accidente fuese tan aparatoso como el primero.

Nuevamente, ni “La Bichota” sabe qué rayos sucede con sus conciertos en Miami, ya que casi siempre termina cayéndose de alguna u otra manera. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

