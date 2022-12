Karol G se mostró imitando a Bad Bunny y encendió las redes sociales

La cantante colombiana Karol G encendió las redes sociales al mostrarse interpretando un tema de Bad Bunny y hasta intentando poner la voz como el cantante boricua. El video fue publicado por la intérprete en su cuenta de TikTok y se ha viralizado en otras plataformas digitales.

La cantante conocida por éxitos como ‘Tusa’ y ‘Provenza’ apareció desde lo que parece la sala de un cómodo apartamento, con micrófono en mano, atuendo deportivo, el cabello rojo recogido y cantando una de las partes del boricua en su tema ‘Un coco’.

Acompañada de un hombre, quien hizo sonidos musicales con la boca, la colombiana cantó y se divirtió en ese momento que decidió compartir con sus millones de seguidores, quienes día a día están pendientes de lo qué hace la cantante colombiana ahora que ya terminó sus giras de conciertos por este año 2022.

Karol G culminó su gira por Estados Unidos hace unas cuantas semanas. La colombiana tuvo 33 conciertos, los cuales todos estuvieron completamente agotados. Fueron miles y miles los fanáticos de la artista que disfrutaron del show tan especial que se armó para ellos.

Al culminar la gira, Karol G dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram donde habla de todo lo que vivió en esos meses:

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, dijo la colombiana.

Sigue leyendo: Karol G se ajusta el vestido en el busto y desborda su sensualidad en redes sociales

Yailin, la esposa de Anuel, presume su embarazo con un pequeño top y bailando al ritmo de Marc Anthony

Karol G enciende las redes con un atrevido vestido negro que destaca sus piernotas