Karol G se ajusta el vestido en el busto y desborda su sensualidad en redes sociales

Karol G ha tenido un año 2022 de ensueño. La cantante colombiana ya culminó con los conciertos que tenía pautados para este año y mantiene a sus seguidores pegados a sus redes sociales con contenido que llama la atención.

En esta oportunidad la cantante colombiana publicó un pequeño video en su cuenta de Instagram en la que se le ve de la cintura para arriba, luciendo un ceñido vestido blanco con un diseño de tirantes en el escote. Ella se acomodó su vestido, se acercó mucho más a la cámara y miró con sensualidad.

En las redes sociales los fanáticos de la cantante colombiana reaccionaron con muchos comentarios, encantados. De manera frecuente Karol G seduce a través de sus publicaciones en las que desborda su sensualidad.

En su más reciente publicación en Instagram la intérprete de ‘Provenza’ y ‘Cairo’ se dejó ver con un sensual vestido de color negro por sobre las rodillas con algunas transparencias. Este look lo acompañó con unas botas altas casi hasta las rodillas.

Fin de la gira en 2022

Cuando Karol G terminó su gira de conciertos por Estados Unidos la intérprete colombiana le dedicó unas palabras a todas las personas que la acompañaron en los 30 conciertos que estuvieron completamente agotados.

“Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, dijo la colombiana.

En ese gira Karol G pudo cumplir uno de sus más grandes sueños: cantar en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

