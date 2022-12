Aitana le pide a la prensa que no comparta más fotos de su casa

La cantante y actriz española Aitana Ocaña asistió este 14 de diciembre a la ‘Beauté Christmas Party’ organizada por Vogue & Yves Saint Laurent.

Aprovechó su paso por la alfombra roja para hacer una petición a los medios, la cual se ha difundido en redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios.

Aitana pide: “Por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana y yo estoy sola”.

Continúa: “La verdad la paso muy mal. Tengo mucho miedo y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera y cuando grabáis mi casa por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo pero necesito vuestra ayuda porque de verdad, lo estoy pasando mal respecto a eso”.

Aitana pide a los medios que no saquen imágenes de su casa: "Vienen hombres a mi casa a las 3 de la mañana y estoy sola" pic.twitter.com/IBnr1eDilF — EL MUNDO (@elmundoes) December 15, 2022

Varios medios español han mostrado en varias ocasiones la fachada de la casa donde la finalista de ‘Operación Triunfo’ vive en Dehesa de la Villa, al noroeste de Madrid.

Incluso hace poco se publicaron nuevamente fotos para hacer saber que ella y Miguel Ángel Bernardeau habían terminado su relación sentimental. ‘El Mundo’ aseguró que el actor había abandonado la propiedad que compartía con la cantante desde septiembre de 2021.

Aitana y Bernardeau estuvieron juntos durante cuatro años, pero la relación comenzó a tener problemas desde hace unos meses. Se debe recordar que ambos estuvieron durante mucho tiempo grabando la serie original de Disney+ España, ‘La Última’.

Al parecer por esta serie, dirigida por Eduard Cortés y Abigail Schaaff, Bernardeau tuvo que dejar ir otros proyectos profesionales, un sacrificio que Aitana no hizo, pues ella siguió con su carrera musical.

