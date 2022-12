Alaïa pasará la navidad con Toni Costa: Adamari López dice tener el corazón roto

Adamari López y Toni Costa están definitivamente separados y aún cuando se mantienen en una armonía admirable e incluso comparten viajes y celebraciones como una familia unida por el bien de Alaïa, también es cierto que poco a poco se van a ir dividiendo algunas de las fiestas para que cada uno pueda hacer, de manera individual, sus fiestas en compañía no sólo de sus respectivas parejas, sino también con sus grupos de amigos o familiares que les permitan además sentirse cómodos en su nueva realidad.

Esta navidad será así, Alaïa la pasará con Toni Costa, siendo entonces la primera festividad navideña en la que Adamari no estará junto a su hija. Sobre esto conversó con la revista People en Español y ahí dijo: “Alaïa estará con su papá compartiendo esos días fuera de casa, que será la primera Navidad que no la pasamos en el mismo lugar Alaïa y yo. Estoy un poco con el corazón roto, es difícil no poder estar con ella en esos momentos especiales, pero es lo que toca y así es como haremos de ahora en adelante”.

Recordemos, además, que Toni ya ha es propietario de una casa, el sueño por el cual entró a La Casa de los Famosos, para poder darle así un lugar que le perteneciera tanto a él como a su hija Alaïa.

Sobre la casa de Toni sabemos lo que él poco a poco nos va dejando ver desde sus redes sociales. Conocemos ya su sala y hemos lagrado ver también un poco de su cocina. Y por si esto fuera poco, hemos podido ver un poco de su nuevo clóset y del resto de su sala.

Aquí los videos en donde se pueden ver algunos aspectos de la casa de Toni: View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni) View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

De otra cosa que nos hemos enterado en días recientes es que Toni y Osvaldo Ríos en efecto conectaron cuando estuvieron en La Casa de los Famosos y siguen siendo muy amigos, y además pudimos ver que aún cuando el bailarín y Evelyn Beltrán no estén dejándose ver, ella sigue muy pendiente de él, dándole likes a sus publicaciones y dejando uno que otro mensaje por allá y por acá. View this post on Instagram A post shared by Osvaldo Rios-Alonso (@osvaldoriosalonso)

