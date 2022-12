Adamari López comienza a recibir los deseos navideños de sus seguidores: “Que seas muy feliz”

A través de la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ apareció Adamari López pidiéndole a sus seguidores que dejaran sus buenos deseos en estas épocas del año, pues en el programa estaban hablando al respecto.

“Mi gente linda, besitos para todos, aquí estamos en ‘Hoy Día’, deseando muchas cosas buenas para cada uno de ustedes. Yo deseo que ustedes nos acompañen todos los días, que haya mucha salud en sus hogares y que tengan una feliz navidad”, dijo la presentadora de televisión nacida en Puerto Rico.

En los comentarios los televidentes del programa comenzaron a dejar sus buenos deseos para esta navidad y el año que está por empezar en tan solo un par de semanas. Incluso, hasta le dedicaron mensajes a Adamari López.

“Deseo que nos sigas compartiendo tus vídeos.. Me divierten mucho saludos desde Ecuador”, “Te deseo todo lo mejor, muchas bendiciones”, “Que seas muy feliz, Adamari” y “Adita Bella!! Te deseo lo mejor del mundo, salud, prosperidad y mucho éxito en tus proyectos futuros. Muchas bendiciones para ti y tu linda familia, te admiró mucho. Dios te cuide y proteja siempre mi Reina, un abrazito”, son algunos de esos mensajes que recibió Adamari López.

Hace unos días Adamari López recopiló los looks que usó en la primera semana del nuevo formato de ‘Hoy Día’, donde ella está junto a las presentadoras Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza.

Sus seguidores no dejaron de decirle lo lindo que le lucieron todos los atuendos que se puso en esa semana de estreno.

“El último y el vestido rojo están bellos”, “Todos los looks están bonitos”, “Me encanto el vestido rojo y el rosa”, “Todos están hermosos pero mi favorito es el rojo, espectacular”, “Mi look favorito es de la foto número 1 con el vestido rojo”, “Todos bien bonita y tu entrevista estaba bien bonita… Eres una mujer bien valiente” y “Todo te luce bellísimo”.

