Encuentran el cuerpo de una mujer que cayó de un crucero frente a la costa de Florida

El cuerpo de una mujer de 36 años, que cayó de un crucero, fue recuperado este jueves por la mañana frente a las costas de Florida.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, el cuerpo de la mujer fue recuperado a unas 18 millas de la costa de Puerto Cañaveral después de que cayera por la borda del crucero MSC Meraviglia.

#BREAKING: A 36-year-old woman's body was recovered from the water approximately 18 miles offshore #PortCanaveral Thursday morning after she went overboard the cruise ship Meraviglia. The cause of the incident is under investigation. — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 15, 2022

El barco es propiedad y está operado por MSC Cruises, según informa NBC News.

La Guardia Costera no reveló la identidad de la mujer ni cómo cayó del barco. CBS News informó que la Guardia Costera recuperó el cuerpo de la mujer alrededor de las 7:30 de la mañana.

En un comunicado, MSC Cruceros le dijo a People que están trabajando con las autoridades para investigar el incidente.

“Temprano esta mañana, los sistemas de detección avanzados de MSC Meraviglia alertaron a nuestra tripulación sobre un pasajero que cayó por la borda mientras el barco navegaba hacia Puerto Cañaveral”, dijo la compañía.

“La tripulación realizó una operación de búsqueda y rescate inmediata, junto con la Guardia Costera de Estados Unidos, que apoyó los esfuerzos de búsqueda con botes y un helicóptero”, agregó.

“Desafortunadamente, a pesar de la rápida operación de rescate, el pasajero sufrió heridas fatales”, continuó el comunicado. “Ofrecemos todo nuestro apoyo a las autoridades mientras investigan este asunto. Estamos profundamente entristecidos por este incidente y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los afectados”.

En el momento del incidente, el barco regresaba de las Bahamas, informó WFTV .

Las imágenes publicadas por la estación de noticias parecían mostrar a docenas de pasajeros mirando por encima del borde del barco para buscar a la mujer. El video parecía haber sido filmado tarde en la noche o temprano en la mañana. #BREAKING: The Coast Guard is searching for a cruise passenger who may have gone overboard 20 miles off the coast of Port Canaveral.



A @WFTV photographers in on board the MSC Meraviglia and got this video earlier this morning. The deck has now been as this search begins. pic.twitter.com/TZljGkmDu3— Alexa Lorenzo (@ALorenzoTV) December 15, 2022

“Nuestro más sentido pésame para la familia durante este momento extremadamente difícil y pedimos discreción al notificar a la familia sobre esta tragedia”, dijo un portavoz del Destacamento de Asuntos Públicos de la Guardia Costera de Estados Unidos en Jacksonville, Florida, a CBS News en un comunicado.

En noviembre, el padre James Michael Grimes se cayó de un crucero Carnival en el Golfo de México. El joven de 28 años sobrevivió flotando en el agua durante casi 18 horas.

