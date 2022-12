Kate del Castillo posa sin sostén y deja su chaqueta abierta frente a la cámara

Kate del Castillo tiene 50 años de edad y es una de las estrellas más icónicas del mundo de la televisión en habla hispana. Con Telemundo protagoniza “La Reina del Sur”, una serie que ha llegado a su tercera temporada siendo una de las máximas producciones de la televisora. Su historia atrapó al televidente desde el primer momento y con los años tanto su elenco como el drama mismo ha ido puliéndose al punto de darle a sus fans una producción de primer nivel.

Ahora, más allá del éxito profesional de Kate del Castillo, muchos hablan también de la belleza de quien una vez protagonizara “La Mentira”. El último post de ésta en Instagram es una clara muestra no sólo de que su apariencia física es deleite tanto para ella misma como para quienes la admiran, sino que además se nota que el tiempo no pasa en ella.

Maquillaje perfecto, cabello largo, vientre plano, ¡ah y por si fuera poco sin sostén! Lo que definitivamente no cambia en Kate es su mirada, y es que sus cejas así como su perfilada nariz siempre han sido un total distintivo en la apariencia de la actriz de origen mexicano.

La actriz también tiene muchas razones para festejar y es que “La Reina del Sur 3” se podrá ver a través de Netflix a partir del próximo 30 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Hay que agregar que una vez “La Reina del Sur” finalice por Telemundo, la cadena estrenará la octava temporada de “El Señor de los Cielos”. Este estreno significa además el gran regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas. View this post on Instagram A post shared by Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez)

Pero este 17 de enero Telemundo no sólo recibirá por todo lo alto a “El Señor de los Cielos 8”, las puertas de la casa más famosa de la televisión también se abren para recibir a sus celebridades de la mano de Héctor Sandarti y Jimena Gallego con la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Esta nueva edición, por su parte, ya está dando mucho de qué hablar porque los nuevos famosos que entrarán a “la casa de la jefa” están de infarto. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

