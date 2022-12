Kate del Castillo revela que deseaban cambiar una parte de su cuerpo para llegara al éxito

Desde que comenzó su carrera artística en la década de los 90’s en México, Kate del Castillo ha sido un referente como actriz por diversas producciones en las que ha participado, pero el camino al estrellato no ha sido sencillo para la protagonista de ‘La reina del sur’.

En ese camino ha tenido que hacer frente a los estereotipos de belleza e imagen establecidos por la industria del espectáculo. Por ello, Castillo, quien se dio a conocer por la telenovela ‘Muchachitas’ de Televisa, confesó que en sus inicios como actriz batalló con estos temas.

En el programa ‘Venga la alegría’ de Televisión Azteca, Kate abordó el tema a detalle, dijo que recibió duras críticas por su nariz, las cuales no han sido pocas, pero a pesar de esta situación nunca ha perdido de vista quién quiere ser y cómo quiere verse.

“Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas, sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta, me quisieron operar todo el tiempo. Siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé“, sostuvo.

La también productora, dijo que le da orgullo haberse mantenido firme a las propuestas de cirugías y cambios físicos, por lo que ante las presiones ella decía “Esto es lo que hay, muchos también decían ‘si no enseñas no vendes’, esa frase tan mexicana y machista”.

Kate añadió que en el camino al estrellato hubo inseguridades, incluso indicó que se cuestionaba si debía hacerse los cambios físicos solicitados, ya que de no hacerlo “no voy a poder llegar a ser actriz, porque me querían cambiar”.

A pesar de tener esos lapsos, la famosa, de 50 años, entendió que, al final, ella no estaba mal con su posicionamiento, sino todos los que buscaban que debía modificarse físicamente, “gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado“, afirmó la hija de Éric del Castillo.

Con el pasar de los años Kate del Castillo tuvo razón, ya que no ha sido necesario modificar su rostro para poder destacar en el medio del espectáculo no sólo en México, sino también en Estados Unidos, donde ha hecho diversas producciones y se ha abierto espacios con otros actores desde hace muchos años.

También te puede interesar:

–Kate del Castillo expone el maltrato que recibió en un restaurante en México: trataron mal a sus papás y a su socia también

–Kate del Castillo sobre su relación con Édgar Bahena: “Estoy muy contenta”