El público asegura que Kate del Castillo parece otra y dicen que hasta perdió el acento mexicano

Kate del Castillo será la anfitriona de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 junto a Jaime Camil este 29 de septiembre. Debido a esto ha tenido apariciones en las redes sociales de Telemundo para hablar de lo que será la ceremonia de premiación en la que Chayanne recibirá el ‘Premio Ícono’ y Christina Aguilera el ‘Premio Espíritu de la Esperanza’.

En un video la actriz mexicana aseguró que estaban en los ensayos de lo que será todo el show y que allí habían muchos artistas. Por un momento aparece que se decidió a mostrar quienes la estaban acompañando, pero decidió no hacerlo y dejar la incógnita para el espectáculo. Este video lo grabó en modo selfie.

El público reaccionó ante el video, pero no hablaron mucho sobre los premios en sí: ellos dijeron que Kate del Castillo cambió mucho su apariencia física y que hasta perdió su acento mexicano y ahora habla como española. Estos son algunos de los mensajes de los usuarios de las redes sociales:

“Es mi impresión, pero ella perdió el acento mexicano”, “Yo pensé igual le cambió demasiado el rostro”, “Acento español?? ¡Vaya!”, “Se ve diferente, no sé si ese maquillaje y ese peinado”, “Perdió el acento y la cara ahora es otra”, “Que rara se ve, pero yo sí veré la reina del sur” y “¿Por qué habla con acento español?” son parte de los mensajes de los seguidores en esta publicación que superó los 10,800 me gustas.

Hace algunas semanas el público también manifestó que la actriz mexicana estaba “irreconocible” tras una foto en la que posó con Adamari López. “Kate se le notan rasgos muy fuertes, parece otra”, “Oh my God no la reconocí. ¿Qué le pasó?”, “‘Qué le PASÓ A LA REINA DEL SUR?”, “El precio de las cirugías, botox en exceso, al final la persona es otra”, “¿Kate del Castillo? No se parece” y “Kate está irreconocible” le dijeron en esa oportunidad.

