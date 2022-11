Gaby Espino le responde a Aleska: “Yo no tengo que quedarme en un sitio donde me manipulen, no tengo necesidad”

“Yo no tengo que quedarme en un sitio donde me manipulen, no tengo necesidad”, Gaby Espino volvió a hablar y esta vez sí le contesta directamente a Aleska Génesis, aunque sin nombrarla, después del video que compartió la venezolana anoche desmintiéndola.

Para ponernos en contexto, recordemos que Gaby subió un video denunciando que estaba siendo víctima de un ataque para hackear su cuenta. Dio nombre y apellido de quien habría sido contratado para esto: Yao Cabrera, y aseguró tener pruebas que ‘las hermanas Castellanos’, así nombró a Aleska, Michelle y Bárbara, eran quienes lo habían contratado y que este tema se iba a resolver a través de sus abogados.

En la noche, Aleska también publicó un video en sus redes en donde desmintió a Gaby, y sin nombrarla aseguró hasta que era posible que estuviera amenazada y manipulada por su ex, Miguel Mawad a quien llamó ‘psicópata enfermo’.

Una vez más, y aseguró que sería la última, Gaby habló. A través de su cuenta de Instagram, la que le habrían querido cerrar, relató la pesadilla que está viviendo desde hace 2 meses, de personas ‘que tienen mucho tiempo que perder’. Y sin nombrar ni Aleska, ni a sus hermanas, ni tampoco a Mawad, explicó por qué este reclamo público y mostró las pruebas que tanto le reclamaban, de la supuesta negociación.

“La fama positiva es la consecuencia del buen desempeño de nuestro trabajo. Primero trabajas, lo haces bien, te destacas por tus habilidades y talentos y luego viene el reconocimiento. Jamás ha sido al revés…!

He trabajado toda mi vida, y a pesar de estar expuesta públicamente, nunca he estado involucrada en ningún tipo de escándalo. Y menos en uno como este. Desde hace 2 meses he visto cómo me han nombrado en entrevistas, una y otra vez, intentando dejar mal parado mi nombre, y aun así, me mantuve al margen con respecto a ella, no hablé, no reclamé, no me defendí incluso y NO LA NOMBRÉ.

¡Basta! Pido respeto, porque yo jamás me he metido con esas personas ni con nadie. Y no tiene derecho a nombrarme metiéndome en sus problemas no resueltos, en los que no tengo absolutamente nada que ver. Seguro vendrán mil respuestas de parte de ellas después de este post, y lo digo desde ahorita, no pienso responderles nada, sin importar lo que digan, ni para defenderme, ni para nombrarlas porque nunca lo he hecho y nunca lo haré.

Discúlpenme los que están aquí, que me siguen desde siempre, por este mal rato, pero pues esta es mi única vía de comunicación, para así cortar este tema de una vez! En mis stories les deje algunas cosas.

Mil gracias por el apoyo🤍🙏🏻”, escribió junto a video.

También explicó por qué para ella es tan importante las redes sociales: “Yo soy actriz, presentadora de televisión, soy empresaria y sí para mí son importantes las redes sociales, son parte de las herramientas de mi trabajo, yo soy imagen de distintas marcas y trabajo con redes sociales. Además siento que esos casi 13 millones de seguidores que tengo en Instagram merecen respeto, yo no tengo por qué aceptar que personas a las que, evidentemente les sobra el tiempo, se encaprichen conmigo, se metan conmigo”.

Y amplió esto en el video:

“Mi nombre es conocido por mi trabajo, no por escándalos, entonces cada quién con su vida, si tienen problemas, resuélvanlos, pero no me nombren, porque yo no las he nombrado a ellas”.

“Le cerraron las cuentas a varias personas de mi entorno, a mis mejores amigas, a mi comunity manager, a mi asistente, algunas personas las recuperaron, otras no“.

“A la persona que estaba preocupada por si yo estoy siendo manipulada, no me conocen, yo no tengo que quedarme en un sitio donde me manipulen, no es mi estilo, no tengo la necesidad“.

¿Cuáles son estas pruebas? A continuación te mostramos lo que compartió Gaby Espino:

Las pruebas que compartió Gaby Espino en donde se demostraría que Aleska Génesis sí habría contratado a un hacker. Foto: Gaby Espino

Las pruebas que compartió Gaby Espino en donde se demostraría que Aleska Génesis sí habría contratado a un hacker. Foto: Gaby Espino

Las pruebas que compartió Gaby Espino en donde se demostraría que Aleska Génesis sí habría contratado a un hacker. Foto: Gaby Espino

Las pruebas que compartió Gaby Espino en donde se demostraría que Aleska Génesis sí habría contratado a un hacker. Foto: Gaby Espino

En las pruebas que presentó, entre ellos la que sería la conversación entre Aleska y el hacker, y el pago, también hay una lista donde la modelo venezolana habría pedido no solo que cancelaran la cuenta de Espino, sino también de su hija Oriana, y su ex esposo Cristobal Lander.

MIRA AQUÍ OTRAS HISTORIAS:

-Gaby Espino denuncia a Aleska Génesis de contratar hacker para cerrar sus redes

-Aleska Génesis desmiente la acusación de Gaby Espino de quererle hackear sus redes