Julián Gil, Mariana Seoane, Karla Monroig y más famosos reaccionan a la denuncia de Gaby Espino

Luego de que Gaby Espino denunciara en su Instagram que supuestamente Aleska Génesis, ex de Miguel Mawad y ex de Nicky Jam, contratara a un hacker para cerrarle sus cuentas, muchos fueron los famosos que se solidarizaron con la actriz.

Julián Gil, Mariana Seoane, Karla Monroig y más reaccionan ante esta denuncia de la actriz a quien, hasta el momento nunca habíamos visto envuelta en un escándalo.

“Apoyo total mi gaby ❤️🙏🏼”, le escribió Julián Gil.

“Que lamentable situación … Fuerza T♥️!!”, Michelle Vieth.

“Contigo @gabyespino 🪬🙌🏽💜”, Mariana Seoane.

“Que tristeza que tengas que pasar por esto sis!! Muy injusto. Fuerza. Te adoro”, Karla Monroig.

“Siempre has sido una grande 🔥”, Daniel Elbittar.

“No entiendo la necesidad de querer cerrar nuestras cuentas, porque también estoy en esa lista”, le dijo Ninoska Vázquez, quien también se sumó a la denuncia asegurando que ella corría el mismo peligro.

“Quien no pueda con tu luz que se retire porque no la podrá apagar jamás. Besos bella”, Jessica Más.

¿Cuál fue la denuncia que hizo Gaby? Esta tarde sorprendió subiendo un video a su cuenta de Instagram como nunca antes la habíamos visto. Allí acusó a un Youtuber uruguayo y supuesto hacker, Yao Cabrera, de querer cerrar su cuenta por medios fraudulentos.

¿Qué tiene que ver este mediático con Gaby? Ella asegura que tiene pruebas de que fue contratado por ‘las hermanas Castellanos’, como le dice ella, Aleska y sus hermanas Michelle y Bárbara. También dijo que, aunque nunca había querido intervenir en el escándalo de su ex, Mawad y Aleska, sus abogados ya están tomando medidas en el asunto.

Recordemos que luego de tener una relación de casi 5 años, Aleska y Miguel Mawad, hasta ese momento desconocidos, se separaron. Ella comenzó un noviazgo con Nicky Jam, y él con Gaby Espino. Al terminar el cantante con la modelo, esta volvió a buscar al empresario venezolano, quien había finalizado su pareja con la actriz.

Ese regreso fue tan tormentoso como todo el escándalo que se suscitó después cuando Mawad aseguró que Aleska, su ex y la ex de Nicky Jam, era pre-pago, prostituta. En entrevista con quien escribe la acusó además de violencia. Luego la modelo se defendió asegurando que el empresario la acosa, que él fue violento y que no supera que lo haya dejado.

Esto no se detuvo, aparecieron videos en donde Aleska está consultando con una bruja y haciéndole trabajos a Nicky Jam para que vuelva con ella, y a Miguel para que todo le vaya mal. Si esto no era suficiente, se le sumó un video en donde se ven a estos ex peleando, a Mawad empujando a la modelo y dándole una patada mientras está en el piso.

Le siguieron más videos de la bruja, en donde Aleska asegura que volvería con Mawad con una indemnización, sacó un perfume llamado ‘Mala’, y en el día de ayer compartió un supuesto contrato en donde él le exigía que cerrara sus cuentas, no modelara, dejara todo en post de la relación.

Hasta que finalmente hoy Gaby dijo basta:

Me he mantenido al margen a nivel mediático, y he manejado la situación por la cual estoy atravesando, a través de la vía legal. Una situación a la que no estoy acostumbrada, porque los que me conocen saben que jamás he estado involucrada en algo tan bajo como esto. Donde se maneja un doble discurso, ya que exponen una versión públicamente, mientras por otro lado amenazan, persiguen y pagan para amedrentar a todas las personas que ellas consideran tienen que ver en esta historia.

Pero ya llegué al límite, porque se están metiendo con mi comunidad de social media que a lo largo de los años y con mucho trabajo he logrado crear. Quiero hacer una DENUNCIA PÚBLICA y responsabilizar a #YaoCabrera Influencer/Hacker quien financiado por las hermanas Castellanos, está intentando clausurar mi cuenta de Instagram.

Si algo pasa con esta cuenta de instagram @gabyespino , el responsable es el señor #YaoCabrera contratado por las hermanas Castellanos. Hay pruebas de absolutamente todo, y como les dije, está siendo manejado por mis abogados. Les agradecería muchísimo si está en sus manos, difundir esta información. Aqui dejo la foto de #YaoCabrera y la orden de cierre de mi cuenta, junto al monto q se le fue otorgado”, escribió Gaby acompañando el siguiente video.

Intentamos comunicarnos con Aleska para conocer su versión de la historia, y aunque no nos respondió, anunció que en horas de esta noche compartirá un comunicado en redes sociales.

