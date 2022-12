Jomari Goyso entra al clóset de Carolina Sandoval y “La Venenosa” admite que no escucha a nadie

Zapatos, carteras, joyas, lentes de sol, sombreros y hasta una maceta hay el clóset “boutique” de Carolina Sandoval. En el breve video que compartió Jomari Goyso en su cuenta de Instagram no se encuentra ninguna crítica explícita ni severa por parte del español hacía Sandoval, pero claro que se mostró desconcertado por algunos gustos de la estrella de Instagram.

Goyso asombro y por algunas piezas que posee Carolina y de las cuales no está dispuesta a desprenderse bajo ningún concepto, y por esta razón aquella famosa “limpieza” que éste suele hacer el clóset de sus famosas amigas nunca llevó acabo en la casa de “La Venenosa”.

Probablemente, y estamos sólo suponiendo, porque Carolina Sandoval admite que no escucha a nadie y a Jomari ni tiempo le dio de elegir que sí y que no salía de “la boutique” de la cabeza del clan de “Las Sandoval”. Además, probablemente Carolina tampoco le haría caso y cada pieza volvería a su lugar como si nada hubiese pasado.

La reacción del público ha sido variada, algunos entendieron que con este video tanto Jomari como Carolina sólo pretendían entretener, mientras que otros manifestaron malestar y/o apoyo hacía los gustos de “La Venenosa”.

En uno de los mensajes acumulados en el post de Jomari se puede leer uno que en alguna medida describe lo que vemos en esta reproducción: “Me gusta cómo justifica todo😂🤣. “¡Indoors!”, pero eso no significa que no la vas a alimentar, cuyo alimento es el sol,🙄🥲 es como tener a un gato y no darle alimentos”.

¡Sobre la planta dentro del clóset!, probablemente habrá que confiar en la palabra de Carolina Sandoval, ya que el hilo conductor de la decoración de su nuevo hogar gira entorno a la vegetación y para esto contrató a un equipo especializado. Asumimos entonces que la maceta es parte de una recomendación segura por parte de los decoradores de interiores.

