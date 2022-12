Jomari Goyso y Carolina Sandoval se sinceran, pelean y la cosa se puso dura en este podcast tan íntimo y sincero

Jomari Goyso y Carolina Sandoval actualmente son amigos. En redes sociales se les ha visto convivir en sus plataformas digitales, razón por la cual no es raro verlos ahora en el podcast, “Sin Rodeo con Jomari Goyso”. La conversación fue abierta y sincera, “La Venenosa” no se guardó nada y el español lo dijo todo.

En los comentarios muchos consideran que de haber un ganador en este diálogo sin duda alguna ése sería Jomari, personalmente creo que de esta conversación el único ganador es el público, ya que juntos navegaron por temas de suma importancia en el mundo de la belleza. Conversaron sobre aspectos importantes que en la actualidad pueden hacer ruido en la cabeza de muchas personas, temas que afectan por bullying, discriminación y minimización de la belleza.

Al igual que Francisca Lachapel, Carolina Sandoval reconoció que ella siempre se sintió acomplejada por su cabello, ya en su país -Venezuela- al tipo de pelo que ella posee se le llama “cabello malo”, junto a Jomari ambos acordaron que esto como tal no existe, que simplemente nace desde la discriminación hacía el cabello afroamericano.

La conversación fue subiendo de tono cuando empezaron a intercambiar opiniones, ya que aún cuando están de acuerdo en los puntos más importantes, no congenian en estos en forma. Jomari intentó explicarle a Carolina que hay diseños de moda que están hechos para mujeres con cuerpos específicos, no está de acuerdo con que los diseñadores no creen modelos para mujeres con todo tipo de cuerpo, con sus palabras sólo buscó destacar un hecho.

Jomari entiende que mujeres como Carolina Sandoval adapten estos diseños para sus propias curvas, medidas y estaturas, pero bajo la concepción de este diseño, de manera natural no se ve bien bajo ninguna lupa, que un vestido talla 0, lo lleve una mujer en tall 8, porque no fue concebido para este tipo de medidas.

Las opiniones de Carolina, ojo, representan las de muchas mujeres, que podemos llegar a oponernos a que nos digan qué podemos o no llevar puesto ya sea de ropa o en el cabello. Pero si escuchamos bien la conversación nos daremos cuenta que ambos están diciendo lo mismo, la diferencia está en cómo se expresa cada uno.

Hay que decirlo claro, Jomari no está en desacuerdo con Carolina Sandoval, porque casi que en todos los argumentos terminaron diciendo lo mismo, encontrándose a la mitad, la diferencia básicamente está en que lo que Carolina abordó de manera emocional, Jomari lo explicó con otro tipo de argumentos y maneras, pero ambos llegaron siempre a la misma conclusión.

El vestido blanco del cual habla Carolina Sandoval para su cumpleaños es el que les compartiremos a continuación:

