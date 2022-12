Twitter suspende cuentas de varios periodistas que escribían sobre Musk

El jueves por la noche, Twitter suspendió las cuentas de varios periodistas de alto perfil de las principales organizaciones de noticias sin explicación, lo que podría considerarse como un intento significativo del nuevo propietario, Elon Musk, de ejercer su autoridad unilateral sobre la plataforma.

Las cuentas pertenecientes a Donie O’Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times, Drew Harwell de The Washington Post y otros periodistas que han cubierto agresivamente a Musk en las últimas semanas fueron suspendidas de manera abrupta y permanente.

También se suspendió la cuenta del periodista independiente progresista Aaron Rupar.

Al momento de escribir esta entrada, la plataforma no ha explicado por qué los periodistas fueron “exiliados” de la plataforma.

Statement from @washingtonpost Executive Editor Sally Buzbee pic.twitter.com/YmsG83iHA5 — Washington Post PR (@WashPostPR) December 16, 2022

Las suspensiones plantean una serie de preguntas sobre el futuro de la Twitter y según otros usuarios de la red social, podría cuestionar seriamente el compromiso de Musk con la libertad de expresión.

Musk ha dicho repetidamente que le gustaría permitir todo discurso legal en la plataforma; en abril, el mismo día que anunció que compraría Twitter, tuiteó: “Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”.

“Elon dice que es un defensor de la libertad de expresión y está prohibiendo a los periodistas ejercer la libertad de expresión. Creo que eso pone en duda su compromiso”, dijo Harwell a CNN el jueves. Rupar también dijo que no había escuchado “nada” de Twitter sobre la prohibición.

Un portavoz de CNN dijo que la compañía le pidió una explicación a Twitter y que “reevaluaría nuestra relación en función de esa respuesta”.

“La suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, incluido Donie O’Sullivan de CNN, es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser una preocupación increíble para todos los que usan Twitter”, dijo el portavoz.

Un portavoz del New York Times calificó las prohibiciones masivas como “cuestionables y desafortunadas”, y agregó: “Ni The Times ni Ryan han recibido ninguna explicación sobre por qué ocurrió esto. Esperamos que todas las cuentas de los periodistas se restablezcan y que Twitter proporcione una explicación satisfactoria por esta acción”.

Las suspensiones se producen después de que Twitter cerrara una cuenta perteneciente a Mastodon, un competidor emergente, también el jueves.

La cuenta de Mastodon había tuiteado más temprano ese día que la gente podía seguir a @ElonJet, la cuenta que rastrea el avión privado de Musk en su plataforma, luego de que el multimillonario prohibiera a @ElonJet en Twitter el miércoles.

