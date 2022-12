Desde que llegó Elon Musk, Twitter no paga el alquiler de algunas de sus oficinas

Como si no le faltaran problemas a Elon Musk, ahora se sabe que desde que se convirtió en CEO de Twitter, la compañía ha dejado de pagar algunos de sus contratos de arrendamiento de oficinas y no ha pagado a muchos otros proveedores.

En información publicada por Axios, se ha dado a conocer que el que era el hombre más rico del mundo, no está cumpliendo con las obligaciones financieras contraídas por Twitter con empresas y personas que tienen muchos menos recursos que él.

Twitter cuenta con oficinas en todo el mundo y muchas de ellas siguen en uso. Y de acuerdo con la información, la compañía alquila el espacio, en lugar de ser propietaria.

Según las fuentes a las que Axios tuvo acceso, desde que Musk tomó la dirección, las facturas mensuales no se han pagado.

En correos electrónicos se encuentran testimonios de los empleados de Twitter y varios propietarios frustrados. En algunos casos, los acreedores ofrecieron acuerdos de rescisión del contrato de arrendamiento mediante los cuales Twitter no debía el monto total, pero fueron rechazados.

Desde la llegada de Musk, apuró un despido masivo a diestra y siniestra y eso está teniendo repercusiones, pues una parte del problema parece ser que muchos de los contactos de los propietarios en Twitter han sido despedidos o han renunciado, dejando el problema a los empleados subalternos que tratan de ponerse al corriente todos los días.

Los problemas de morosidad están tan extendidos que no falta quien piensa que se trata de una política de facto de Musk, en busca de reducir costos.

Bill Reynolds, de Colorado, arrendó a Twitter 40,000 pies cuadrados en Boulder. El empresario dijo a Axios: “Si no pagas, no te quedas. Ellos no pagan, así que no se quedan”.

Otra fuente dijo que Twitter les debe cientos de miles de dólares, que servirán para pagar deudas propias: “Me deben el dinero, pero luego esos dólares irían a parar a casi otras 25 personas”.

Hasta el momento, Twitter no ha fijado una postura oficial, seguramente porque ya no cuenta con un equipo de comunicación para hacer comentarios.

