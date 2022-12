Alejandra Guzmán agradece el éxito de su intervención quirúrgica y por la nueva cicatriz

La cantante Alejandra Guzmán puso en alerta a sus fanáticos cuando la periodista, Ana María Alvarado explicó que la mexicana tuvo que haber sido sometida de emergencia a un centro de salud, debido a los biopolímeros que se llegó a inyectar en el trasero hace algún tiempo.

“Lamentablemente ella (Alejandra Guzmán) ya sabe muy bien el proceso, cuando se empieza a sentir mal y le empiezan a dar temperaturas altas, es signo de que otra vez se acumuló polímero. Esta vez fue en una de las piernas”, dijo Alvarado.

La intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ habría tenido un dolor bastante considerable en una de sus piernas y eso fue lo que hizo que tomaran la determinación de llevarla a un nosocomio para que evaluara la eventualidad.

“GRACIAS a la vida… por una exitosa gran cicatriz! Soy guerrera afortunada y bendecida”, fue el mensaje que acompañó la imagen donde explicó sus avances.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que muchos de sus fanáticos se alegraron al ver que ella había compartido una imagen para dar detalles de su estado actual de salud. Varios internautas se tomaron algunos segundos para decirle que es una “reina”, así como le dijeron que es “hermosa”.

“Excelentes noticias y buena vibra, saludos desde San Diego”, “Muchas felicidades Ale por ser el motor de fuerza e inspiración para muchas que sufrimos lo mismo”, “Tan bella que eres”, “Bendiciones hermosa, mujer valiente. Dios te bendice”, “Eres una mujer hermosa y llena de talento”, “Eternamente bella”, “Bravo, Alejandra”, “Excelente noticia mi reina, ya nos habían preocupado”, “Ale, yo soy tu humilde fan, me ayudaste mucho con tu canción ‘Si no te has ido, vete'”, “Esta si que es una buena noticia”, “No eres una guerrera, eres una mujer”, “Bellísima”, “La mejor”, “La quiero mucho señora, amo su música”, “Eres invencible, ya se armó”, “Dios te bendiga siempre guerrera”, “Bendiciones a tus ganas de vivir”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

Te puede interesar:

· Alejandra Guzmán entra al quirófano y es intervenida de emergencia

· Frida Sofía reacciona a la caída de Alejandra Guzmán: “Para mí ya no existe la señora… No me importa lo que le haya pasado”

· Alejandra Guzmán comparte radiografía de su cadera para mostrar que está bien de salud