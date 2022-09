Frida Sofía reacciona a la caída de Alejandra Guzmán: “Para mí ya no existe la señora… No me importa lo que le haya pasado”

Alejandra Guzmán estaba realizando una presentación, cuando de la nada sufrió una extraña caída. Según se informó después, la cantante mexicana se zafó la cadera. Como era de esperarse, y luego de ver las impactantes imágenes en las que se puede visualizar la caída y cómo luego fue atendida de emergencia, muchos corrieron a buscar la reacción de la única hija de la intérprete de “Hacer el amor con otro”.

En el programa “De Primera Mano”, Gustavo Adolfo Infante compartió un mensaje que recibió de parte de Frida Sofía, a quien le pidió su opinión sobre el penoso accidente de su progenitora. Ante la respuesta e la joven cantante, el público tiene claro que la relación entre madre e hija sigue siendo nula, a tal punto que Frida aseguró no saber nada de lo que había pasado y expresando así que tampoco le interesaba el tema.

El portal de Mezcalent recogió algunas de sus declaraciones y esto es lo que dijo la cantante ante la cámaras: “¿Qué les puedo decir? Ella ni siquiera me habló cuando murió mi hermana, para mí ya no existe la señora y la verdad es que no me importa en absoluto lo que le haya pasado o si se lastimó cuando se cayó”, declaró Frida Sofía.

Aquí puedes ver el recuento de los datos:

Cabe señalar que durante las últimas horas de ayer Alejandra envió un mensaje de voz en el que aseguró que, pese a la dislocación de la cadera, se encontraba bien de salud y agradeció a sus fans los mensajes de apoyo que le han enviado, destacó el portal Mezcalent.

Lee más de Frida Sofía aquí:

¿Frida Sofía podría entrar a la tercera temporada de La Casa de los Famosos, junto a Ninel Conde?

Frida Sofía no estuvo en el homenaje a Silvia Pinal, y Lucía Méndez que sí asistió dice que quiere verla y que la quiere mucho

Frida Sofía podría pasar hasta dos años en la cárcel por agredir a una mujer