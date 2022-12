Alexa Dellanos cambia de look y ahora es una voluptuosa pelirroja

El año 2023 parece que se encontrará con una Alexa Dellanos completamente diferente. La joven modelo, empresaria y escritora ha dejado atrás el cabello rubio, para darle paso a la pelirroja que lleva dentro. Sin embargo, este no parece ser el único cambio que se ha realizado la hija de Myrka Dellanos.

Las últimas fotografías de Alexa exponen a una mujer con un rostro completamente diferente al que estamos acostumbrados. Sea obra del maquillaje o del bisturí, vemos que la hija de la conductora de “La Mesa Caliente” sí que ha cambiado mucho en el último año.

Durante los últimos cinco años, el rostro de Alexa lució como la imagen que compartimos a continuación, sin embargo este rostro no tiene nada que ver con el que encontramos en sus últimos posteos en Instagram.

En ocasiones sus fans no saben si están frente a un efecto realizado por los filtros de la plataforma o frente a una nueva posible cirugía estética. Alexa Dellanos. / Foto cortesía de Grosby Group

Los cambios son realmente considerables si entramos a comprar la fotografía de arriba junto a la siguiente publicación del mes de septiembre, su rostro parece estar más estilizado.

También es importante destacar que ahora sus post con menos ropa y poses sugerentes también son menos en comparación a los años anteriores, en donde por día se dejaba ver con un bikini pequeño y lencería transparente. Esas imágenes ahora ya ni siquiera aparecen en el feed de su cuenta oficial de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Lee más de Alexa Dellanos aquí:

