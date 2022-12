Clarissa Molina y Vicente Saavedra habrían terminado con los rumores de una presunta ruptura amorosa

La presentadora Clarissa Molina desde inicios del mes de diciembre se vio envuelta en un escándalo, debido a que mencionó que la boda entre ella y Vicente Saavedra que estaba pautada para el 7 de enero de 2023 tuvo que ser suspendida. Sin duda la noticia dejó a muchos perplejos puesto que ella en diversas ocasiones se mostró bastante contenta con los preparativos que tenían hasta la fecha.

“Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. No tenemos prisa y se han inventado cosas… un caso, no sé qué y es todo mentira. Quiero agradecer a la gente que me han enviado mensajes. Yo estoy bien. Estamos juntos, no estamos separados”, aclaró la dominicana en el programa ‘El Gordo y la Flaca.

Desde aquel momento los rumores sobre una presunta separación no se han dejado de presentar, pues a la participante de Nuestra Belleza Latina (NBL) se le ha visto bastante contenta y sin su prometido. Por ello, las expresiones sobre ese tema no se han hecho esperar y varios internautas le han consultado por Vicente Saavedra.

En una ocasión llegó a mencionar que él se encontraba bien y estaba llegando a su casa, hecho que llamó bastante la atención de quienes la siguen en la red social de la camarita, debido a que algunos lo vieron como la posibilidad de ser la manera que buscaría para despistar al resto. La pareja antes compartía con frecuencia públicamente y luego del anuncio todo cambió.

Sin embargo, el pasado viernes Molina a través de las historias de la red social Instagram compartió una particular imagen donde se le podía ver a la mascota de la familia disfrutando de un día tranquilo. A su vez, lo llamativo de este caso fue que Saavedra también subió una foto bastante similar a la de ella solamente que desde un ángulo distinto.

El perro de la familia le estuvo dando los “buenos días” a la comunidad de Instagram, al tiempo que Vicente y Clarissa realizaron las publicaciones casi en el mismo instante.

