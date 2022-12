Clarissa Molina aplaza su boda con Vicente Saavedra y le dicen: “Qué bueno que recapacitó”

La presentadora de televisión Clarissa Molina desde hace algunos meses demostró lo entusiasmada que se sentía por los preparativos de su boda, debido a que había adelantado bastante para poder asumir ese nuevo paso junto a Vicente Saavedra. La ceremonia iba a ser realizada el próximo 7 de enero de 2023 en República Dominicana.

La dominicana el pasado mes de octubre compartió en sus redes sociales que había tenido que viajar a Nueva York para seguir con los arreglos de unos de los días más esperados por la pareja, y es que se trataba de su vestido de novia.

Sin embargo, Clarissa dio una inesperada noticia porque ahora deberán esperar para poder dar el “sí acepto”. “Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, dijo en el programa ‘El Gordo y La Flaca’.

A su vez, las impresiones sobre este tema no se hicieron esperar, pues diversos internautas se tomaron algunos segundos para hablar sobre lo sucedido, debido a que varios de ellos consideran que Saavedra no sería el tipo de hombre que a ella de ninguna manera le convendría.

Además, otros se tomaron algunos segundos para explicar que los gestos en el rostro de él a muchos les genera hasta “mala espina”, al tiempo que consideraron que lo recomendable en este tipo de circunstancias es esperar que las cosas tomen su rumbo antes de asumir una decisión de ese tipo.

“Nada nuevo, eso era de esperarse“, “Se lo advertimos de esa ficha”, “Eso no es para ti mija, escucha la voz del universo, es mejor temprano que tarde”, “La expresión de la cara de ese hombre lo dice todo”, “Huye, eso no es para ti”, “Hay algo de él que no me gusta, como que me da mala espina”, “Qué bueno que recapacitó”, “Dios te siga bendiciendo e iluminando tu vida llena de amor”, “Él no es para ella, se merece algo mejor”, “A leguas se ve que ese tipo no es para ti“, “Ella está en su mejor momento, que mejor se espere antes de dar ese paso”, “Dios tiene el control”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

