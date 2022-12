Lionel Scaloni sobre la final de la Copa del Mundo: “Tenemos que jugarla de la misma manera que jugamos el resto de los partidos”

Este domingo en el estadio de Lusail Argentina y Francia se miden en la gran final de la Copa del Mundo y el ganador podrá bordar una tercera estrella a su escudo; por parte de los europeos sería su segundo campeonato de manera consecutiva, mientras que la albiceleste lleva esperando 36 años para alzarse con el trofeo nuevamente.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni ha podido armar un grupo sólido y con identidad, el cual lo llevó a conseguir la Copa América ante Brasil en 2021 y registrar una marca impresionante de 36 partidos de manera invicta.

Antes del encuentro definitorio Scaloni expresó su punto de vista y como palpita la previa del encuentro. “El plan del partido lo tenemos claro. Al igual que contra Holanda, intentaremos no llegar a los penales. Francia tiene variantes en todos los sectores, puede jugar con la pelota al pie o al contraataque. No es solamente una fase del partido. En algún momento, le puede convenir que tengamos la pelota. Los partidos hay que jugarlos minuto a minuto, y creo que estamos preparados para eso.”, explicó el argentino en rueda de prensa.

#Qatar2022 🎙️ Lionel Scaloni: "Ya tengo decidido cómo vamos a formar". pic.twitter.com/xgoOy0IRdD — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 17, 2022

Scaloni también fue claro con respecto a la identidad del equipo y que la final no cambiará como vienen jugando a lo largo del torneo. “Hay una frase hecha que dice que las ‘finales se ganan’ pero tenemos que jugarlo de la misma manera que jugamos el resto de los partidos. No podemos pensar solamente en ganar, hay demasiado condimentos para analizarla bien e intentar no fallar”, resaltó.

El DT argentino también comentó sobre el virus que azota a la selección francesa “No pudo decir nada, no estamos ahí. Nos llega la misma información que a ustedes y el partido lo preparamos en base a cómo creemos que va a jugar Francia y cómo queremos jugar nosotros“. Por otro lado confirmó que Ángel Di Maria está totalmente recuperado y estará disponible para la final.

Entradas y arbitraje

Estos días se ha hecho noticia el reclamo de algunos hinchas argentinos que se quedaron sin entradas para el partido, aunque FIFA haya habilitado unos 10,000 tickets más. Scaloni se pronunció al respecto. “Lo siento mucho pero el estadio tiene una capacidad. Espero que la mayoría pueda asistir y nosotros darles una alegría. Los hinchas nos emocionan. Tenemos la mejor hinchada del mundo“.

Por otro lado comentó sobre el árbitro de la final, el cual será el polaco Szymon Marciniak. “Nos dirigió contra Australia y estuvo bien. Además con todas las cámaras, el VAR y demás es difícil que perjudique a alguno“, cerró.

Leer también:

– Mundial: Iconos del fútbol alemán confían en que la Argentina de Messi se imponga la Francia de Mbappé

– Dibu Martínez: de no estar en el nacimiento de su hija por la Copa América 2021 a jugar la final del Mundial Qatar 2022 acompañado de su familia