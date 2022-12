Siéntese quien pueda ante la belleza despampanante de Kerly Ruíz

“Tiene mucha clase y mucho estilo”, dicen los fans de Kerly Ruíz, panelista del programa “Siéntese que pueda”. La joven modelo y conductora, siempre que aparece en pantalla, demuestra que es una de las conductoras jóvenes mejor vestidas de la televisión.

Kerly es una mujer que conoce su cuerpo y sabe cómo sacarse provecho con cada look y también hace uso de su cabello para que éste acompañe como es debido cada uno de sus looks más casuales, pero siempre elegantes. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

Otro detalle que no nos ha pasado desapercibido son los zapatos. En la televisión son muchas las famosas que aseguran tender una gran fascinación por este caro accesorio. Algunas como Carolina Sandoval, Galilea Montijo, Adamari López, Andrea Legarreta, Vanessa Claudio y Chiquibaby los coleccionan al por mayor. View this post on Instagram A post shared by Kerly Ruiz (@kerlyruiz85)

Aquí te compartimos solo una leve miradita a la colección de zapatos de Carolina Sandoval. View this post on Instagram A post shared by Jomari Goyso (@jomarigoyso)

