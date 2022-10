La venezolana Kerly Ruiz llega a ‘Siéntese quien pueda’ tras la salida de Liliana Rodríguez

Kerly Ruíz fue presentada por Julián Gil como la nueva panelista de ‘Siéntese quien pueda’, el programa que el actor y presentador de origen argentino conduce. La venezolana llega al programa tras la salida de Liliana Rodríguez hace unos días.

En medio de los aplausos de los demás panelistas la venezolana entró al set del programa en el que ahora estará todos los días. Luciendo un ajustado vestido azul y una gran sonrisa, ella hizo su entrada a este estudio.

Cuando finalmente la presentadora venezolana se sentó para ocupar su lugar ella dijo, con voz fuerte y mucha emoción: “Te voy a decir algo, Julián, de esta silla nadie me para”.

“Feliz de poder contarles que soy la nueva panelista de @sientesequienpueda por @unimas. Hoy se inicia un nuevo ciclo profesional… Agradecida con Dios y al nuevo maravilloso equipo…”, dijo Kerly Ruíz al compartir la noticia en Instagram, red social en la que tiene más de 4,8 millones de seguidores.

La llegada de la venezolana se da pocos días después de la salida de Liliana Rodríguez Morillo, quien formaba parte del equipo desde su comienzo. La ex panelista envió un comunicado explicando los motivos por los cuales abandonó el set durante las grabaciones y por lo que no regresaría.

“Por respeto a todos los televidentes, mi familia y mis fans me vi en la inminente obligación de abandonar el set de ‘Siéntese Quien Pueda’ en plena grabación. Ustedes merecen verdad, credibilidad y profesionalismo aunque el formato sea un reality show por sobre todo merezco respeto. El Dios en el que creo me hace cabeza y no cola. Y aunque tengo la humildad necesaria para pedir perdón, también tengo el coraje para darme a respetar. Lo que está pasando en este show está claro, el que tenga ojos para ver que vea. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mil gracias por el apoyo, cariño y compresión”, dijo la venezolana.

