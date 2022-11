Kerly Ruiz sale de ‘Siéntese quien pueda’ y la audiencia asegura que en el programa “hay favoritismo”

La producción de ‘Siéntese quien pueda’ sorprendió a la audiencia del programa tras anunciar el nombre de la persona que ocuparía el lugar de Liliana Rodríguez, quien tras un disgusto prefirió salirse del estudio y no continuar con las grabaciones del programa. Sin embargo, en pocos días revelaron que se trataba de otra venezolana como lo es Kerly Ruiz.

A su vez, la también modelo en sus diferentes redes sociales expresó lo contenta que se sentía por haber asumido este nuevo reto desde el pasado 28 de octubre, lo que no sería por mucho tiempo, debido a que no logró obtener su inmunidad cuando estaba seleccionada junto a su compañera Karla Gómez.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar sobre la determinación que la producción del programa decidió tomar hace algunos días. Por ello, la audiencia a través del video compartido en Instagram han compartido su inconformidad sobre lo que ha ocurrido.

Varios de los internautas expresaron su descontento y, uno de los motivos sería porque consideran que la venezolana “le sobra talento”, hecho que habría desmotivado a más de uno, incluso, hasta para poder volver a ver el programa en una nueva edición, tal y como antes lo acostumbraban.

Además, algunos manifestaron que este proyecto televisivo estaría “comprado” y posiblemente esa sería la razón para no haberla valorado los pocos días que estuvo presente.

“Se dieron cuenta que Kerly cuenta con más preparación, oratoria y conocimiento en muchos temas que todos?”, “Kerly es la mejor ahí sin duda alguna”, “Siempre he dicho que este programa está comprado“, “Kerly le sobra talento, no entiendo la decisión”, “Qué locura, por eso es que pierden audiencia. La mejor preparada es Kerly”, “Hay favoritismo marcado en el programa“, “Kerly, ese programa está comprado, cómete el mundo con ese reportaje”, “Kerly se salió de Telemundo para ir a ese programa que no la valora”, “No estoy de acuerdo”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

