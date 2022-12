Chiquis Rivera lució un atrevido enterizo rojo de látex para su presentación en el Teleton USA 2022

La cantante Chiquis Rivera con bastante regularidad comparte contenido en la red social Instagram, hecho que la mantiene mucho más cerca de sus más de cinco millones seguidores con los que cuenta. Hace algunos meses se vio envuelta en un escándalo tras aparecer con una esbelta figura de manera repentina, lo que habría hecho que se sometiera a un proceso estético para mejorar su aspecto.

La hija de Jenni Rivera desde entonces no ha perdido la oportunidad de lucir su grandiosa figura, no solamente en los shows que tiene, también en las distintas plataformas que usa, y los internautas no pierden la ocasión de dejarle algunas impresiones sobre lo que ven.

El pasado sábado fue realizado el Teleton USA 2022 y, por una buena causa Chiquis tuvo una presentación y el vestuario sin duda pasa a ser una de las cosas más destacadas. Por ello, en esta oportunidad apostó por un enterizo rojo de látex y unas botas del mismo tono, al tiempo que llevó su cabello suelto con algunas ondas.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que cientos de personas se tomaron el tiempo de escribirle algunas palabras por lo bien que lucía en las postales que compartió en el perfil de la red social de la camarita.

Varios internautas explicaron que luego de haberse sometido a un posible método para adelgazar mucho más rápido, habría hecho que fuese mucho más notorio todas las libras menos que tiene encima. Algunos usuarios de la aplicación han dicho que ahora se ve mejor que como estaba hace algunos meses.

“Te ves muy bien, mamá”, “Ese conjunto”, “Hola Chiquis, la felicito, está muy bella. Le deseo una feliz Navidad”, “Hermosa”, “Chiquis cada vez estás más buena”, “Tu mamá estaría tan orgullosa de ti”, “Dama divina”, “Cada vez se ve más hermosa”, “Chiquis simplemente hermosa“, “Dios quiera que consiga un buen esposo, se lo merece”, “Eso fue fenomenal, te escuchaste”, “Hizo más que efecto la manga gástrica que el agua con limón”, “Te pareces a Gloria Trevi”, “Estás bellísima, muchas gracias por ayudar a los niños del Teleton”, “Muy divina te miras”, “Demasiado bella mujer”, “Cómo puede estar tan bella esta mujer?”, “Te ves divina como siempre y por ser una mujer que siempre ayuda a los niños”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

