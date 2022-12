Aylín Mujica asegura no tener una planificación para su participación en ‘La Casa de los Famosos 3’

La cubana Aylín Mujica a inicios del mes de diciembre fue una de las primeras personalidades del mundo del entretenimiento en ser confirmada para participar en ‘La Casa de los Famosos 3′ y, que comenzará el próximo martes 17 de enero. A su vez, comentó que se considera una persona llena de valor tras haber aceptado este reto, donde muchos quedan al descubierto.

“Fui valiente al tomar la decisión de entrar. Telemundo ya me había hecho la invitación para entrar en otra ocasión y sí me tomó mucho tiempo pensarlo, pero, cuando recibo la invitación nuevamente, dije: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no a una experiencia humana maravillosa?'”, dijo en un video compartido por ‘Chismecito Channel’.

La villana de telenovelas asumió que será una etapa de su vida que sin duda le terminará generando dolor, debido a que es muy cercana a su hija, pues en esta oportunidad tendrá la ventaja de contar con su madre para que atienda a la pequeña mientras ella regresa a su hogar.

“Me va a doler un poco porque yo estoy acostumbrada a estar con mi hija todo el tiempo, pendiente de la escuela y todo, pero tengo una madre hermosísima que cuida a mi hija. Entonces tengo el apoyo de la familia”, añadió.

“(Quiero que) el público conozca todo lo que soy realmente; sin guion, sin pretensión, sin filtros sobre todo. Entonces quiero que la gente conozca un poquito más de mí”, explicó.

La actriz destacó que para ella es de suma importancia que sus fanáticos y ahora la audiencia de ‘La Casa de los Famosos 3’ conozca su personalidad sin tener que seguir un libreto como normalmente lo hacen en las telenovelas. Además, aseguró que se defenderá en caso que se metan con ella.

“Quiero ser congruente, quiero que vean lo que realmente soy yo y, obviamente yo no se pelear mucho, pero, si alguien me ataca, me imagino que me voy a defender, pero estrategia como tal no llevo ninguna, nada más llevo la convicción de que quiero mostrarme tal como soy”, dijo Mujica.

Te puede interesar:

· Aylín Mujica y otros dos artistas fueron confirmados por Telemundo para ‘La Casa de los Famosos 3’

· Osmel Sousa, La Materialista y Juan Rivera confirmados como participantes de ‘La Casa de los Famosos 3’

· Héctor Sandarti vive una difícil situación a pocas semanas de comenzar ‘La Casa de los Famosos 3’