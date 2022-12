Aylín Mujica y otros dos artistas fueron confirmados por Telemundo para ‘La Casa de los Famosos 3’

‘La Casa de los Famosos‘ fue estrenada en 2021 y desde ese momento ha logrado cautivar a la audiencia con el tipo de comportamiento que tienen algunos artistas al permanecer encerrados por al menos tres meses y ver si logran ser el afortunado ganador de una gran suma de dinero.

A su vez, una de las grandes incógnitas ha sido conocer a los participantes de la nueva temporada que traerán para enero de 2023. Sin embargo, este martes Telemundo decidió comenzar a dar algunos nombres para que la audiencia se mantenga atenta a los pormenores y, es que algunos de ellos serán: Aylín Mujica, Paty Navidad y Arturo Carmona.

En su cuenta oficial de Instagram de ‘Telemundo Realities’ dieron a conocer los nombres de los primeros tres participantes que dirán presente desde el próximo martes 17 de enero, tercera temporada que promete venir cargada de sorpresas.

Además, en una oportunidad estuvieron realizando un casting para que uno de los televidentes tuviese la oportunidad de estar con los famosos por un tiempo determinado, lo que indica que serán meses de mucho más suspenso por traer cosas completamente nuevas.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y, es que algunos se tomaron varios segundos para expresar la emoción que sienten al conocer a parte de las personas que integran la tercera parte de este reality show.

Además, uno de los usuarios expresó que siente que es momento que gane un hombre, debido a que en la primera temporada la fortuna se la llevó Alicia Machado y en la segunda fue Ivonne Montero, aunque para varios seguidores de la red social Instagram ya existe una triunfadora sin haber empezado, pues se trata de Paty Navidad.

“El nuevo año promete”, “Ya esto está prendido con Aylín y Patty, no han comenzado y ya esa casa está cogiendo fuego”, “Cada vez que veo los nombres me digo: ‘Están tan mal económicamente'”, “Solo por Arturito Carmona veré”, “No me puedo esperar más, sabemos que hay muchas sorpresas”, “Esto estará de espanto literal”, “OMG, esto va a estar fuerte”, “Vamos a ver qué trae esa nueva casa”, “Espero esta vez gane un hombre, ya es hora“, “Ya sabemos que gana Paty Navidad“, “Amanecimos bravos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en post.

