Comité del 6 de enero vota sobre las recomendaciones penales contra Trump en su última audiencia pública

El comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero se reunió este lunes para realizar las respectivas recomendaciones enfocadas en la “responsabilidad” de las personas involucradas en el ataque del Capitolio, afirmando que era la única manera de que no volviera a ocurrir.

“La responsabilidad que solo se puede encontrar en el sistema de justicia penal”, expresó el presidente del comité, el representante Bennie Thompson.

“Confiamos plenamente en que el trabajo de este Comité ayudará a proporcionar una hoja de ruta hacia la justicia, y que las agencias e instituciones responsables de garantizar la justicia conforme a la ley utilizarán la información que hemos proporcionado para ayudar en su trabajo. Y para ustedes que han seguido el trabajo de este Comité, espero que hayamos ayudado a dejar en claro que existe un tipo más amplio de responsabilidad. Responsabilidad ante todos ustedes: el pueblo estadounidense”.

Las referencias del Congreso son solo eso, recomendaciones, y el Departamento de Justicia no tiene obligación de presentar cargos en contra de las personas remitidas para el enjuiciamiento. No obstante, podría ejercer presión política sobre el departamento para que actúe, y los representantes podrían dar a conocer nuevas evidencias en su informe final a los que los fiscales federales no han accedido todavía.

La junta expuso el caso para el público y para el Departamento de Justicia de que hay pruebas suficientes para presentar cargos penales en contra del expresidente Donald Trump en numerosos estatutos penales, incluyendo la obstrucción de un procedimiento oficial, defraudar a los Estados Unidos, realizar declaraciones falsas y ayudar a una insurrección.

El comité del 6 de enero reveló un resumen ejecutivo este lunes, que planea hacerlo público y por completo el miércoles que viene, así como las transcripciones de las entrevistas del comité.

El comité remitió a Trump al Departamento de Justicia

El panel remitió al exmandatario republicano al Departamento de Justicia por al menos cuatro cargos penales, argumentando que tenía evidencia de posibles cargos de conspiración para herir o impedir a un oficial y conspiración sediciosa.

Esta recomendación, en la práctica, es una medida simbólica. Ya que no pide al Departamento de Justicia que actúe, aunque el fiscal general, Merrick Garland ya había designado al abogado especial, Jack Smith, para que se encargue de las dos investigaciones relacionadas con Trump, incluyendo la investigación del 6 de enero.

Sin embargo, las referencias criminales formales y la presentación de su documento esta semana recalcan cuánto descubrió y dio a conocer el comité sobre los esfuerzos del magnate estadounidense para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en la víspera del 6 de enero.

Todo señala a Trump

Los integrantes del panel indicaron en diferentes oportunidades sobre la participación personal del expresidente en casi todas las partes del complot más grande para anular los comicios donde el actual presidente, Joe Biden, salió victorioso, y se enfocaron directamente en su papel en la violencia desatada dentro y fuera del Capitolio.

Trump buscaba socavar “los cimientos de la democracia estadounidense”.

“Donald Trump rompió esa fe. Perdió las elecciones de 2020 y lo sabía. Pero eligió tratar de permanecer en el cargo a través de un esquema de varias partes para anular los resultados y bloquear la transferencia de poder”, explicó Thompson. “Al final, convocó a una multitud a Washington, y sabiendo que estaban armados y enojados, los señaló al Capitolio y les dijo que ‘peleen como demonios’. No hay duda de esto”.

En concreto, la junta dijo que el exejecutivo republicano “supervisó” el esfuerzo de fraude para presentar listas falsas de votantes en siete estados en los que perdió, alegando que la prueba muestra que trabajó activamente para “transmitir boletas falsas del Colegio Electoral al Congreso y los Archivos Nacionales” pese a las preocupaciones de sus abogados de que al hacerlo podría ser ilegal.

Los integrantes recalcaron que el expresidente sabía que no hubo un fraude electoral, pero aun así siguieron impulsando esas afirmaciones sin fundamento en un esfuerzo por cambiar la victoria de Biden.

