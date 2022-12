Karim Benzema se retira de la selección de Francia tras verse obligado a abandonar Qatar 2022

El histórico delantero de la selección francesa y ganador del Balón de Oro de la temporada 2022, Karim Benzema, anunció su retiro oficial del equipo de fútbol de su país tras la caída de “Les Bleus en la final del Mundial de Qatar 2022 ante el combinado de Argentina en la tanda de penales.

La información la dio a conocer el atacante del Real Madrid a través de su cuenta en la red social Twitter con un emotivo mensaje en el que mostró el compromiso que mantuvo con los galos por tantos años.

“He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza”, escribió la estrella de Francia, que actualmente cuenta con 35 años y sería muy poco probable que llegara al próximo Mundial que se realizará el 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El motivo por el que Benzema tomó la decisión de dejar de vestir los colores de su país podría estar vinculado con la lesión que sufrió en plena Copa del Mundo, lo que obligó su retiro de la concentración de Didier Deschamps.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

Benzema fue declarado de baja por lesión durante la Copa del Mundo que se disputó en Qatar previo al inicio de la competencia, justo cuando se encontraba en plena concentración del país debido a un problema que sufrió en el muslo durante uno de los entrenamientos; el suceso ocurrió tres días antes del debut de los galos contra el combinado nacional de Australia.

El plazo previsto por el cuerpo técnico y de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para su recuperación fue de tres semanas, pero no pudo recuperarse a tiempo y decidió dejarle el puesto a otro de sus compañeros de selección.

A lo largo de su carrera como internacional francés, consiguió marcar un total de 37 goles mientras vestía la camiseta nacional. Además, solo consiguió un título importante con Francia al vencer en la Liga de Naciones de la UEFA durante el 2021.

Es importante resaltar que “El Gato” estuvo alejado del equipo entre 2015 y 2021 debido al ‘caso sextape’ del que fue uno de los presuntos acusados.

