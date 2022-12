Héctor Parra habla desde prisión donde pasará su segunda Navidad

El actor Héctor Parra, recordado por haber dado vida al Lic. Juan Manuel Montesinos en “La Usurpadora”, fue detenido en junio del año pasado tras la acusación de abuso sexual por parte de su hija menor Alexa Parra, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman.

La única que se ha mantenido al tanto del caso y que lleva los gastos del seguimiento ha sido su hija Daniela Parra, quien no ha cesado en su lucha por hacer justicia y lograr ver a su padre en libertad.

Parra fue puesto a disposición de las autoridades, quienes lo llevaron al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, a la espera de que su nombre salga en el listado de las audiencias.

Sin embargo, mientras eso ocurre, el actor de 46 años está por pasar su segunda Navidad en prisión lejos de sus seres queridos y con motivo de las fiestas decembrinas ha decidido mandar un emotivo mensaje que hizo llegar al programa ‘Ventaneando’ por medio de un audio.

Este decía: “Hola, hola a todo el equipo de producción de ‘Ventaneando’, que no me lo pierdo, por cierto. Y bueno, en esta ocasión solo quiero agradecerles el apoyo a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado, que cree en mí”.

Y no podían faltar las palabras de amor y agradecimiento hacia su hija Daniela, pues la joven se las ha arreglado sola para solventar los gastos de los abogados con ventas de garaje, de tamales, entre otras cosas.

“También muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí”, expresó el artista.

“Quieran mucho a su gente, que la pasen genial, de verdad abrácenla porque el valor que tiene toda la familia, y todos nuestros seres queridos, de verdad valórenlo. Díganle a toda su gente que la quieren porque se da uno cuenta que cuando está uno en esta situación la familia, la gente que queremos, es la que tenemos justo con nosotros”, recalcó posteriormente.

Héctor Parra fue acusado por su propia hija de haber abusado sexualmente de ella desde que era una niña. Hace algún tiempo, Alexa Parra le confesó a su madre sobre el comportamiento extraño que su padre había tenido con ella, y aunque en esa oportunidad no quiso que el caso saliera a la luz, la joven decidió que era el momento de dar a conocer su verdad.

De ser encontrado culpable, Hector Parra podría pasar hasta 29 años en prisión.

Sigue leyendo: Héctor ‘N’ manda fuerte mensaje a su hija desde la cárcel: “En tus manos está acabar con esta farsa”

– Héctor Parra es acusado formalmente de delito de abuso sexual contra su hija Alexa

– Héctor Parra se vuelve maestro de teatro en prisión