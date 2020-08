El actor Héctor Parra fue acusado por su hija de abuso sexual: “Ha sido manipulada”, respondió

El histrión acusó a su ex Ginny Hoffman de estar detrás de los severos señalamientos

Este miércoles el actor Héctor Parra, reaccionó a las fuertes declaraciones de su hija Alexa y su ex exposa Ginny Hoffman, en el sentido de que abusó de la joven cuando era menor.

“Reitero y con mi ser limpio, son mentiras, son burdas mentiras”, expresó en “Ventaneando” de TV Azteca.

“Dice la nena que ella nunca me dijo ‘papá’, efectivamente siempre me dijo ‘daddyto’ o ‘papi'”, agregó.

Héctor Parra detalla cómo ocurrió el distanciamiento de su hija Alexa y niega las acusaciones en su contra.

La ahora joven de 18 años declaró que su padre tiene relaciones sentimentales con otros hombres y es un “pedófilo”.

“Alexa ha sido manipulada por años en mi contra, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, tengo pruebas contundentes que en su momento respaldados por la ley, van a salir a la luz”, dijo con vehemencia.

Parra contó diferentes anécdotas que hablan de violencia intrafamiliar y conflictos con su hija y su ex.

“Ella (Ginny Hoffman) la ha manipulado desde chiquita. Me había pedido que comprara su Wii, llego yo y ella sale llorando y me dijo, ‘es que mi mamá te va a meter a la cárcel, pero me dijo que cuando ella quiera te mete a la cárcel'”.

Alexa Parra, hija de Ginny Hoffman, y la propia actriz confirmaron en redes sociales una publicación de difusión nacional en la que se reveló que la joven sufrió abuso sexual de parte de su padre, el actor Héctor Parra, cuando ella era menor de edad.

“El día de hoy (miércoles) salió una publicación, la cual queremos confirmar que todo lo que está ahí publicado es dicho por nosotras; cada punto y cada coma es todo lo que nosotras vivimos”, indicó Hoffman en un video que fue difundido en su perfil de Instagram.

“Era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado. No teníamos planeado tocar un tema que era en familia, pero bueno, las circunstancias, las cosas de la vida así lo ponen, y lo estamos haciendo de corazón”.

La celebridad indicó que tanto ella como su hija esperan que la información ayude a muchas otras personas que estén pasando esta situación a contar sus historias y a pedir apoyo en caso de ser necesario.

En el artículo, la joven dijo que su padre tomaba actitudes con ella que no eran propias de un padre, como dormir a su lado usando únicamente ropa interior, y que le pedía que la dejara secarle el cuerpo cuando salía de bañarse.

Admitió que esos comportamientos el artista los tuvo desde siempre con ella, y que comenzó a sentirse incómoda por eso luego de cumplir 10 años, pues quería comenzar a tener intimidad pero su progenitor no se lo permitía.

Esta información se suma a los reportes que hubo entre Hoffman y Parra tras su divorcio, ocasionado presuntamente porque la estrella de Sueño de Amor le encontró a su ex pareja conversaciones en su celular de tono sexual con otros hombres, tras lo cual él admitió que es bisexual.

Alexa también afirmó que encontró varios de esos mensajes, tanto de audio como de texto, y fotos íntimas de su padre, a quien acusó como pedófilo, y que por todo eso ella ya no quería volver a verlo, hecho que causó conflicto entre sus padres ya que el protagonista de Équinoxe acusó a su ex esposa de haber manipulado a su hija.

“Todo lo que se dijo en esa publicación es dicho por nosotras dos. Nadie me manipuló; nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie. No soy figura pública y como tal espero que lo respeten y que se deje de tocar este tema como se ha tocado”, aclaró Alexa en la grabación de Instagram.

“Es la última vez, la primera y la última vez que se va a dar esta declaración y me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido o le puedo ayudar en algo, me puede buscar personalmente o lo que sea, y les voy a poder ayudar en lo que necesiten”.

Agregó que si su madre no había dado a conocer la información antes fue porque ella así se lo pidió, ya que no quería volverlo un asunto público, pero consideró que ya había llegado el momento de contar su experiencia.

