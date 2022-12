Brutal revelación de Chyno Miranda: “Me sedaron para llevarme a la clínica”

Luego de que hace algunos meses se diera a conocer que Chyno había sido ingresado en una clínica de rehabilitación para tratar de solucionar sus problemas médicos, el cantante finalmente rompe el silencio sobre el calvario que vivió.

En una charla para el programa de YouTube “Conversaciones Que No Se Publican”, el venezolano reveló que para llevarlo a Tía Panchita le pusieron un medicamento que lo durmió, pues él no quería estar ahí. En la conversación se puede ver un Chyno mucho mejor de ánimo y de salud en comparación a la primera vez que salió a dar declaraciones luego de que se confirmara su estado clínico. No cabe duda de que el tratamiento al que se ha sometido en el último tiempo ha sido clave en su recuperación.

“Fui llevado en contra de mi voluntad a la primera clínica. Llegaron el 22 de diciembre a mi casa y me inyectaron un sedante. Ya ahí les pedí ayuda a los trabajadores del lugar y hasta les ofrecí dinero para que me dejaran salir y obviamente no funcionó, así que intenté escaparme tres veces, pero no pude“, dijo Chyno.

Para finalizar, el intérprete de “El Peor” contradijo muchas de las declaraciones que dio su madre en varios encuentros con la prensa, entre ellas que su novia lo secuestró y que necesita una silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro.

Lee más de Chyno Miranda aquí:

Chyno Miranda sorprende a los fanáticos con una entrevista y le dicen: “No está bien mentalmente”

Madre de Chyno Miranda denuncia que le hicieron una entrevista sin autorización: “Están jugando con la vida de mi hijo”

Nueva controversia con Chyno Miranda: ¿Se puede o no casar?