Chyno Miranda sorprende a los fanáticos con una entrevista y le dicen: “No está bien mentalmente”

El cantante Chyno Miranda desde hace algún tiempo viene atravesando problemas de salud y, aparentemente habría estado empeorando. Además, estuvo internado por su problema de adicción en una clínica ubicada en Caracas, Venezuela, y luego de varias denuncias realizadas en el programa ‘Chisme No Like’ lograron trasladarlo a ‘El Cedral’ para que siguiera siendo atendido, desde aquel entonces las controversias no han parado.

El venezolano Irrael Gómez esta vez tuvo acceso al nuevo centro de salud donde se encuentra recluido el exesposo de Natasha Araos, momento que aprovechó para realizarle una entrevista, pero, muchos de los internautas consideraron que él no estaba en condiciones de hablar por lo que ha pasado, pues para varios de ellos, Chyno parece estar “desorbitado”.

Los fanáticos han seguido muy de cerca este caso donde no solamente se ha visto involucrada su prima, quien además la han acusado de haber usado el dinero del cantante en otras cosas que no debía, otra que también que está envuelta en la polémica es su novia.

“Puede que esa plata se haya usado para otras cosas que, tal vez no, sabes, creo yo que no. Pero a la vez sí se usó para las medicinas y los medicamentos. (Quiero) tener acceso a mis cuentas, tener yo mi dinero“, mencionó Miranda.

“Irrael no tiene límites, pobre muchacho”, “Si se supone que no está en sus cinco sentidos, cómo es que tú lo entrevistas?”, “Mientras este chamo esté así, nada de lo que de lo que pueda decir es coherente. Estás aprovechándote“, “Metes preso a los que usurpan funciones de los profesionales, pero, ¿Cuándo te graduaste de periodista?”, “Todo adicto va en contra de su voluntad”, “Hacerle una entrevista a alguien que tiene problemas de adicción, obviamente no estará de acuerdo con que lo internaron“, “Por qué eres el único que ha podido acceder a él?”, “Irrael, ¿Estás claro de que Chyno evidentemente no está bien mentalmente?”, “Se le ve desorbitado o son ideas mías?”, fueron algunas reacciones que se registraron tras la publicación de la entrevista.

