Ellie Goulding padece ansiedad crónica severa, necesita adormecerse a sí misma

Ellie Goulding dice que su ansiedad crónica es tan grave que requiere adormecerse a sí misma.

La cantante de 35 años, dijo a la revista Stellar que está encantada por las ocasiones en que no se siente presa del pánico, pero dice que encuentra mucho consuelo en la música y el ejercicio.

“Tengo tanta ansiedad crónica que en los raros momentos en que no tengo ansiedad, me siento tan feliz y llena de alegría que no la tengo. Si estoy en un estado de ansiedad, no siento cosas. Me adormezco toda” Ellie Goulding

“Pero el arte puede sacar algo positivo de ti, especialmente si redescubres a un artista que amas. Correr (para estar en forma) fue una buena manera de… honestamente, se lo debo a mantenerme relativamente cuerda, supongo”, declaró al medio de comunicación.

Goulding dijo en enero pasado en las redes sociales que ha estado luchando todos los días para controlar su ansiedad después de tener a su hijo Arthur Ever Winter en 2021 con esposo Caspar, con quien se casó en agosto de 2019.

“Este año también ha sido el más difícil de mi vida. He luchado día, noche, hora a hora con una especie de pánico que ni siquiera sabía que existía. Si bien los momentos de estar en el escenario frente a todos ustedes han sido algunos de los más estimulantes y tranquilizadores, este año he tenido problemas. Si tuviera que pensar realmente en ello, mi ansiedad ha dictado gran parte de mi vida y carrera, y me siento triste por eso. Pero también me ha convertido en lo que soy y, a veces, cuando estoy más aterrorizada, cuando siento que no hay escapatoria del pánico y el temor en mi corazón y cerebro, me recuerdo a mí misma que puedo sentir”.

En esa misma publicación concluyó de esta manera:

“Sé que muchos de ustedes que leen esto sienten el mismo dolor y, al mismo tiempo, muchos de ustedes no lo habrán experimentado, pero lo más probable es que conozcan a alguien que haya tenido problemas”.

Por otra parte, la británica tendrá una nueva aventura musical en el mercado el próximo mes de febrero de 2023. Lanzará su quinto álbum de estudio, ‘Higher Than Heaven’.

