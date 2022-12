Isabella Castillo rompe el silencio y habla de su divorcio con Matías Novoa

El divorcio de Matías Novoa e Isabella Castillo fue una sorpresa para muchos y es que luego de dos años de casados, la historia de amor de estos protagonistas de telenovelas llegó a su triste final. Según relató Al Rojo Vivo, la separación la solicitó el actor, quien ahora sostiene una intensa relación con la actriz Michelle Renaud, con quien asegura querer casarse.

Castillo asegura que luego del divorcio vivió varias etapas, una de éstas el enojo, pero aclaró que este sentimiento nunca estuvo dirigido hacía Matías, su ahora ex esposo, al contrario, dijo que hacía él sólo tiene cariño. El enojo, según expresó, era provocado por el sentimiento de fracaso que le provocó el divorcio.

Con el tiempo le sobrevino la tristeza, aunque este sentimiento parece ser cosa del pasado ya que ahora está viviendo un gran momento al lado de Gabriel Romero, su nuevo amor. “Siento que estoy una persona que sí me valora muchísimo y con la que me entiendo muy bien y me respeta mucho. Eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz”.

La actriz asegura que quiere una relación en la que haya honestidad, comunicación y respeto. “No quiero estar en una relación porque así dicen los libros que debe de…”, concluyó la estrella de El Señor de los Cielos, que en esta nueva temporada dará mucho de qué hablar, porque su personaje dará un cambio de 360 grados.

