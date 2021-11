Matías Novoa explica el motivo de su separación con Isabella Castillo y niega romance con Michelle Renaud

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Matías Novoa pasa por la alfombra azul de la Revista GQ en su aniversario número 15, donde el actor de “El Señor de los Cielos” explica cuál fue el motivo por el que él e Isabella Castillo decidieron terminar su matrimonio, a tan solo dos años de su enlace.

“Pues la vida es así, a veces hay que tomar estas decisiones y no entrar en relaciones que se pueden volver un poco tóxicas. Creo que lo decidimos de manera tranquila los dos, conversando y cada quien tomó un camino diferente, es así”.

El chileno afirma seguir creyendo en el amor y asegura que su ex esposa siempre tendrá un lugar especial en su corazón.

“Sigo creyendo en el amor a pesar de todo. A pesar de las caídas sigo soñando con eso, y obviamente le deseo lo mejor. Ella siempre va a estar en mi corazón, la quiero muchísimo, la adoro y es una persona especial que me enseñó muchísimas cosas”.

Matías señala que aún no está listo para iniciar una nueva relación amorosa y aclara que no mantiene un romance con Michelle Renaud, como algunos medios lo han especulado.

“No, ahorita no pienso enamorarme de nuevo, cómo me voy a enamorar de nuevo si vengo saliendo de una relación. No, no sé por qué se está hablando de eso, eso no tiene nada que ver, esto fue una decisión personal, yo e Isabella, no hay terceras personas”.

“Lo que pasa es que hicimos una película juntos (con Michele), entonces creo que la gente empezó a hablar cosas y acabamos de terminar el rodaje, pero ya, no pasa nada”.

