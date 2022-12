Mujer estafó a su amiga durante 12 años haciéndose pasar por su novio en línea

Una historia como de telenovela ocurrida en China quedó al descubierto luego de que una mujer se diera cuenta que su novio, con el cual sostenía una “relación” desde hacía 12 años, únicamente vía internet, no existía y que detrás de la mentira se encontraba una de sus mejores amigas.

Una mujer identificada únicamente como Sra. Li acudió a la policía para interponer una denuncia en contra de una de sus amigas, identificada también solo como Sra. Yu, asegurando que estuvo estafándola durante todo ese tiempo e incluso, llegó a robarle la cantidad equivalente a $290,000 dólares.

Rápidamente, las autoridades arrestaron a la inculpada de dicho delito, quien sin ningún remordimiento aceptó haber cometido el delito, en venganza por algo que ella consideró como una cruel broma por parte de la madre de Li.

Resulta ser que hace mucho tiempo, la mamá de su amiga se le ocurrió decirle que no encontraba pareja porque no era lo suficientemente atractiva y que además, no contaba con un historial financiero sólido. Esto molestó tanto a Yu que decidió vengarse de ella, dándole a quién más quería, a su hija.

Según informa Oddity Central, Yu encontró la forma de desquitarse de la mujer, diciéndole que era muy amiga de un conocido presentador de televisión, el cual era soltero, y que en teoría, andaba en búsqueda de una novia para casarse. De inmediato, la madre de Li le pidió que lo conectara con su hija.

Fue así entonces que Yu creo una serie de perfiles falsos en redes sociales del presentador de televisión mediante los cuales, le enviaba mensajes a Li, con quien falsamente inició un romance a las pocas semanas.

Cuando Li pretendía conocerlo, Yu se inventaba diversas excusas sumamente creíbles que siempre evitaron que esto pudiera ocurrir.

Y aunque su venganza inicial no era defraudar a su amiga, en 2018 Yu atravesó por serios problemas económicos, por lo que decidió continuar con el noviazgo falso con Li para poder pedirle dinero. Según los informes, la víctima gastó todos sus ahorros y quería confrontar al presentador de noticias falsas sobre el dinero.

Después de sentirse culpable, Yu le confesó a Li y le dijo que mintió acerca de conocer al presentador de noticias, incluida la creación de perfiles falsos en las redes sociales. También esperaba que su antigua amiga no fuera a la policía a contarles lo que le había hecho.

Finalmente, Yu fue arrestada y está a la espera de comparecer ante un tribunal.

