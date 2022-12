Paris Hilton está lista para ofrecer algo importante a sus fanáticos en 2023

Paris Hilton ha tenido muchas ocupaciones a lo largo de su vida: rica heredera sin un oficio conocido, protagonista de un reality y eventualmente mujer de negocios de éxito. 2023 nos devolverá su versión de 2006, una de las favoritas de sus fans, cuando decidió darle una oportunidad a su sueño de triunfar como cantante y publicó su disco debut.

Ha habido que esperar más de una década, pero Paris por fin está trabajando en material inédito y estará lista para revelar más detalles al respecto el 31 de diciembre.

“Estoy de vuelta en el estudio de grabación. Tengo un anuncio muy emocionante que va a suceder en la víspera de Año Nuevo, pero no puedo decir mucho más todavía. Pero es una canción icónica” Paris Hilton

La celebridad nunca ha abandonado del todo la música, pero en los últimos años ha priorizado su faceta como DJ por encima de publicar nuevas canciones. Su trabajo como estrella del pop experimentó una segunda ola de popularidad, acompañada de un reconocimiento que no obtuvo en su momento, cuando la película ‘Promising Young Woman’ utilizó su canción ‘Stars are blind’ como parte de su banda sonora.

Sin embargo, el proyecto que la ha tenido ocupada durante el último año y medio ha sido uno muy distinto. Paris se ha dedicado a escribir su libro ‘Paris: The Memoir’, que saldrá a la venta el 14 de marzo de 2023 y que promete desvelar una faceta suya desconocida.

“El hecho de tener que pensar en tantas cosas que me han pasado en la vida me ha revelado muchas cosas, porque siempre he sido una persona a la que le gusta guardarse muchas cosas, pero en este libro sentí que era una historia muy importante para que la gente la escuchara y se sintiera identificada con ella, además de ayudar a otras personas”, reveló al portal E! News.

