Pros y contras de rentar o comprar una casa

Si es mejor alquilar o comprar una casa depende de tus circunstancias financieras personales. Y para responder a esta pregunta debes considerar varios factores, como tu presupuesto, tu estilo de vida y el lugar donde vives.

A continuación, te compartimos los pros y los contras de alquilar y comprar, para así ayudarte a decidir qué es lo mejor para ti.

Alquilar una casa

Alquilar una casa puede ser ideal en ciertas situaciones. Por ejemplo, es mejor alquilar si no tienes planes de quedarte en un lugar por mucho tiempo.

También podrías terminar con dinero extra si eliges ahorrar o invertir el dinero extra que tienes por alquilar en lugar de pagar una hipoteca.

Después de todo, si no tienes que preocuparte por los costos adicionales que conlleva ser propietario de una vivienda, como el seguro de propiedad, los impuestos sobre la propiedad y las facturas de reparación, es posible que estés en una posición mucho mejor para aumentar tus ahorros e inversiones.

Pros

–Usualmente, a menudo es menos costoso que ser propietario de una casa.

–El propietario cubre el mantenimiento, las reparaciones, los impuestos sobre la propiedad y el seguro de la propiedad.

–Algunos lugares en renta pueden tener servicios adicionales como piscina, casa club o gimnasio.

Contras

–Tú no generas capital en un activo como arrendatario.

–Tu alquiler podría aumentar cada año.

–Por lo general, no puedes hacer renovaciones en tu vivienda ya que no es de tu propiedad.

Comprar una casa

Comprar una casa te conviene si estás en la posición adecuada para hacer este compromiso financiero. A largo plazo, puedes recuperar la inversión si tomas en cuenta que la casa ganará valor con el tiempo, por lo que podrías recuperar tu inversión.

Si planeas quedarte por un período más largo en un mismo lugar, tendrás los beneficios de la apreciación del mercado y el cuidado de tu hogar.

Pros

–Tienes la oportunidad de generar capital en un activo que puedes convertir en dinero en efectivo en cualquier momento.

– Puedes pedir prestado contra el valor de tu vivienda con un refinanciamiento con retiro de efectivo, un préstamo sobre el valor líquido de su vivienda o una línea de crédito sobre el valor líquido de su vivienda.

–Tienes la capacidad de mejorar la propiedad y aumentar el valor de la misma.

Contras

–Debes cumplir con los requisitos de préstamo para puntajes de crédito y dar un pago inicial para calificar para una hipoteca.

–Requiere que tengas reservas de efectivo adicionales para mantenimiento, reparaciones y reemplazo.

–Riesgo de perder la propiedad si no puedes hacer los pagos o pagar impuestos sobre la propiedad.

–Menos flexibilidad si tienes necesidad de moverte.

