“Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia los ojos se me llenaron de lágrimas”: Rafa Nadal revela como vivió la final del Mundial

El que Leo Messi finalmente levantara la Copa del Mundo, generó gran emoción en muchas personas más allá de los argentinos, y uno de ellos fue Rafa Nadal, quien no tuvo reparos en admitir que se sintió feliz al ver al capitán de Argentina ganar un Mundial.

En una entrevista concedida al Diario AS, el tenista español se tomó el tiempo para hablar de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, en la que aseguró que se le aguaron los ojos al ver que el ‘10’ sudamericano anotó el 3-2 en la prórroga, aunque el el juego se empató poco después y término en penales.

“Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz”, expresó Rafa Nadal.

El exnúmero 1 del mundo en el Ranking ATP, reconoció que no tenía un favorito en la final del Mundial puesto que no estaba España, sin embargo, afirmó que se sintió muy feliz de ver ganar a Messi, aunque lamentó la derrota de Francia puesto que siente un cariño especial por dicho país.

“Iba con el espectáculo, porque desgraciadamente España se fue en octavos. Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo me hizo feliz”.

En ese sentido, dejó saber que comenzó a disfrutar más del partido desde que Kylian Mbappé marcó el primer gol. “Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina”.

