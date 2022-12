Todos hablan de la belleza de María Celeste Arrarás en su última selfie en Instagram

María Celeste Arrarás es una de las mujeres más queridas de la televisión hispana. Primer Impacto. Al Rojo Vivo. La periodista estelarizó durante años dos de los programas más populares del entretenimiento informativo. Noticia roja, noticia sensacionalista y contenido de actualidad formaban parte del día a día de trabajo en estos y ella estuvo a la cabeza en ambos.

En las redes sociales su público está acostumbrado a saber un poco más de su vida y es no sólo querida por su labor periodística, sino también por su belleza natural. Son muchos los que consideran que María Celeste ha sabido madurar y crecer en la pantalla.

La última selfie publicada por Arrarás ha generado furor por su belleza natural. Este post, por otra, María Celeste lo compartió porque sus fanaticada así se lo solicitó: “Nueva foto de perfil a petición popular”, escribió María Celeste. “¡Justo a tiempo para celebrar la Navidad!”, concluyó la periodista.

El pasado 29 de noviembre, por otra parte, María Celeste confirmó que su relación amistosa con Myrka Dellanos sigue intacta. Recordemos que ésta última regresó a Telemundo para formar parte del proyecto “La Mesa Caliente”, en donde comparte créditos con Verónica Bastos, Alix Aspe, Gissele Blondet y recientemente con Laura Bozo.

Algunos creyeron que la relación entre ésta podría haberse complicado ahora que Dellanos volvía a la antigua casa de María Celeste, de donde tuvo que irse a luego de ser despedida de Al Rojo Vivo, sin embargo, esto no fue más que un rumor, ya que en la siguiente imagen se puede ver que ambas siguen muy unidas. View this post on Instagram A post shared by Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Lee más de María Celeste Arrarás:

“¡Vamos por más!”: María Celeste agradece la receptividad de su más reciente reto profesional

María Celeste: “Es mejor estar con alguien que te guste, a pasártela sola y quedarte en la cama comiendo bombones”

María Celeste: “Siempre busco tiempo para el amor. No me volvería a casar, pero estar bien con alguien claro que sí”