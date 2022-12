Gaby Espino asegura sentirse una “obra de arte” tras compartir una sesión de fotos

La actriz Gaby Espino constantemente se mantiene compartiendo contenido en las redes sociales para sentirse más cerca de sus seguidores de Instagram, al tiempo que casi siempre presume su tonificado abdomen, pues en infinidades de oportunidades ha manifestado lo importante que resulta ser para ella cuidarse.

A su vez, la también presentadora de televisión ha subido a la mencionada plataforma lo que significan sus fuertes rutinas de ejercicios, pues siempre se graba para demostrarle esa parte de su vida a sus casi 13 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita.

“Sin maquillaje soy fantástica, maquillada soy una jodida obra de arte“, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos compartidas por la venezolana.

Espino no perdió la oportunidad de mirar el lente de la cámara fotográfica de una manera bastante sensual y atrevida para que el momento quedara retratado y así, sus fanáticos lograran apreciar parte de su trabajo. Además, el color fucsia fue el protagonista no solamente en su atuendo, pues sus tacones resultaron ser del mismo tono.

Sin embargo, en esta ocasión los seguidores de la plataforma no tuvieron la oportunidad de poder emitir algún tipo de comentario sobre el post, debido a que la también modelo tomó la determinación de restringirlos.

Hace pocos días, Gaby se vio envuelta en una nueva polémica con Aleska Génesis luego de haber subido una historia en la red social de la camarita donde salía sin cabello, horas antes la ex de Nicky Jam había anunciado que estaba sufriendo de alopecia.

“Lo que ustedes ven aquí en mis redes sociales es un reflejo de mi vida, yo no comparto con ustedes lo que hago, estoy en otro país, estoy haciendo una serie, me estoy divirtiendo muchísimo, estoy muy contenta. Y yo sería incapaz de burlarme de la condición fiísica de alguien, de ninguna persona, de ninguna. Este espacio es para hablar cosas positivas , para crecer, para ser mejor persona… Porfa’ no me vinculen en problemas en los que no tengo nada qué ver, cuando sean cosas negativas, pleitos, aquí no es, sáquenme de ahí porque ahí no pertenezco”, manifestó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

