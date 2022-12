Francisca Lachapel comparte una foto familiar con deseos navideños y enternece las redes

La conductora de televisión Francisca Lachapel a través de su cuenta en la red social de la camarita aprovechó para compartir este 25 de diciembre una postal que sin duda terminó llenando de ternura y amor su feed, debido a que sale acompañada de su esposo, Francesco Zampogna y su hijo, Gennaro.

Hace algunos días ella había subido a Instagram una foto de su hijo, al tiempo que detalló que dentro de poco ella en cualquier momento estaría compartiendo más de las que se habían tomado todos. Por ello, este domingo tomó la determinación de publicar una de esas imágenes para desearle hermosas palabras a quienes días tras día se mantienen atentos a su contenido.

“Feliz Navidad mi gente linda. Que disfruten en grande, agradezcan por todo. Gracias por su apoyo siempre. ¡Los quiero mucho!”, fue el mensaje que acompañó la publicación compartida.

El color blanco fue el protagonista de la foto, al tiempo que Francesco y Gennaro se vistieron bastante parecidos. En el caso de la dominicana, ella en esta oportunidad decidió lucir un vestido, mientras se le ve abrazando a sus familiares.

A su vez, las expresiones en el post no se hicieron esperar, debido a que los seguidores de la red social de la camarita no se detuvieron y, prefirieron tomarse unos segundos para dedicarle algunas palabras por la fecha tan particular y especial que el mundo se encuentra viviendo en este momento.

Los internautas no dudaron ni un segundo en desearle en una fecha tan especial como cada 25 diciembre que la pasara muy bien acompañada de sus dos acompañantes con quienes recientemente realizó una sesión de fotos.

“Hermosos, feliz Navidad”, “Me encantan tanto. Dios los bendiga, feliz Navidad”, “Qué bellos, me encanta tu corte”, “Demasiado hermosos, Dios bendiga tu familia Francisca”, “Muchas felicidades y que Dios derrame lluvias de bendiciones para todos”, “Feliz Navidad hermosa familia“, “Qué belleza”, “Qué linda estás Francisca, Dios bendiga tu familia”, “Guao, qué bella familia, Dios los bendiga”, “Felicidades, disfruta la Navidad”, “Qué chulería de foto, feliz Navidad”, “Felicidades, Dios los siga bendiciendo grandemente”, “Hermosa foto, Dios bendiga a tu familia”, “Feliz Navidad, bella”, “Bendiciones”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en la publicación.

