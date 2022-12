Francisca Lachapel enternece su perfil con una foto de su hijo tras mostrar lo mucho que ha crecido

La dominicana Francisca Lachapel constantemente comparte con sus seguidores de Instagram el avance y crecimiento de su pequeño hijo, Gennaro, quien tiene un año de haber nacido. A su vez, siempre con mucho orgullo detalle las cosas que el niño va aprendiendo, así como también se termina convirtiendo en cómplice de las cosas que ella realiza.

La presentadora de televisión compartió algunas palabras para la foto de Gennaro, al tiempo que mencionó que posteriormente terminará revelando otras imágenes que fueron tomadas en familia.

“Mi Gennaarino ¡Que rápido crecen! Dios te bendice y te protege hijo mío. Gracias @maymartinezphotography por las fotos tan lindas que tomaste de la familia. Más adelante las compartiré. Ahora les dejo esta, es una de mis favoritas”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Ya es un caballerito, Dios me lo bendiga”, “Hermoso, esa carita de mamá”, “Dios lo bendiga por siempre”, “Divino y sí, crecen rapidísimo”, “Me muero de amor”, “Qué perfección. Dios lo bendiga”, “Es que es hermoso!! Me lo quiero comer”, “Qué belleza, bendiciones”, “Amé la foto, todo un galán”, “Muñeco te escapaste de dónde? Dios bendiga mamá”, “Qué es este espectáculo de bebé? No tengo palabras”, “Este niño es uno de los más lindos en el mundo”, “Qué muñeco más bello”, “Mis risitos de oro”, “Risitos de oro, Dios lo bendiga a ese muñeco hermoso”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 se ha visto envuelta en una controversia en los últimos meses, debido a que no sabe si es hora de hacerle un corte de cabello a su hijo. Sin embargo, en esta oportunidad los internautas aprovecharon para recordarle que es tiempo, mientras que otros piensan que debería dejárselo así.

“Ya es hora que le corte el cabello al niño y disculpa”, “Ojalá al nene no le cortes el pelo como el tuyo”, “Qué guapo y hermoso cabello”, “Qué bello, no le corten el pelo”, “No entiendo cómo hay personas que dicen que le cortes el pelo”, fueron parte de las impresiones que se generaron.

