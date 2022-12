Francisca Lachapel demuestra su pasión por el canto y aseguran que “no es lo de ella”

La dominicana Francisca Lachapel recientemente sostuvo un encuentro con la cantante Myriam Hernández, al tiempo que ambas tomaron la determinación de interpretar juntas un tema musical. “AL QUE LE MOLESTE SU LUZ QUE SE PONGA porque ahora es que se va a brillar“, escribió la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el año 2015.

“¡Que encuentro! A @francisca se le hizo cantar con la mismísima @myriamhernandez_oficial“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’.

A su vez, en menos de 24 horas de publicación el video superó los 500 comentarios sobre lo que opinaban al verla a ella ahí. Sin embargo, lo que más destacó fue que muchos de ellos aseguraron que se sentían cansados de ver que siempre sea la dominicana la que se lleve el “protagonismo” en todo lo que hay en el programa. Además, hubo una usuaria que le dijo que era una “sufrida”.

“Siempre queriendo sobresalir, la cantada no es lo de ella”, “Francisca la reina del drama de Despierta América”, “Programa de traumados”, “Ya estamos hasta la coronilla con Francisca”, “Siempre buscando el protagonismo”, “Por qué será que siempre está con el plan de por debajo de otros como sufrida?“, “Creo que no es envidia, este programa ya apesta”, “Francisca ya me tiene cansada, siempre la mandan a ella a todas las entrevistas a hacer el papel de pobre”, “Ya cansa todo lo de Francisca”, fueron algunos de los comentarios registrados.

Sin embargo, otros internautas de la red social Instagram también se manifestaron pero un tanto positivos, debido a que le mencionaron que canta muy bien, aunque su nuevo look sigue siendo tema de conversación, pues consideran que se ve “mayor” y deberían buscarle un nuevo corte.

“Hay muchos recortes bonitos para el pelo corto. Qué pasó?“, “Espero tu pelo pronto esté largo”, “Por favor busquen un peluquero que me le arregle ese corte a Francisca”, “Qué bello cantas“, detallaron en el post.

