Greeicy Rendón es criticada por mostrar el trasero de su bebé de ocho meses

La cantante Greeicy conmovió a sus fanáticos desde el momento en el que dio a conocer que se encontraba en la dulce espera. Sin duda, sus seguidores no quisieron perder detalles del avance de su barriguita con todo lo que ella iba compartiendo en sus redes sociales.

El pasado 22 de abril la colombiana y Mike Bahía le dieron la bienvenida a su hijo Kai, desde entonces ambos comparten imágenes de su pequeño en las diversas plataformas, con la particularidad que hasta la fecha no le han querido mostrar su rostro. Por ello, todos se mantienen a la expectativa de cómo será el bebé.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que miles de usuarios de la aplicación no dudaron en ningún momento en dejarle saber lo que pensaban sobre la postal que compartió recientemente sobre su hijo quien tiene poco tiempo de haber nacido.

Además, infinidades de internautas rechazaron que prefiera mostrar la parte de atrás del cuerpo de su bebé, a su rostro, pues muchos lo vieron como una falta de respeto para la “integridad” de Kai. Una usuaria resaltó que la también actriz no entiende que existe la “pedofilia”, al igual que personas con muchas malas intenciones.

“No enseña la cara pero sí su parte íntima, muy inteligente”, “Una verdadera falta de respeto, se ve lo inmadura que es”, “No, pero que irresponsabilidad de parte de ella”, “Publicar esa foto en una red social no está bueno, la amas y quieres publicar cada cosa de ella porque debes estar fascinada”, “No expongas a tu bebé a este tipo de fotos“, “No le enseñas la cara por respeto a su intimidad pero sus partes íntimas las publicas?”, “No le muestra el rostro pero muestran sus partes íntimas”, “No juegues con la integridad de tu bebé”, “Recordemos que no todos tenemos buenos pensamientos y no todos somos buenos”, “No publiques fotos de tu bebé, hay mucha pedofilia”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

