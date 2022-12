Invitado a boda desata furia de la novia al besar apasionadamente al novio

Achei toda a fofoca

Mc Diversza(Mayito)

Marido(Nene)

Amante(?)



No vídeo por outro ângulo vemos que o Nene faz um sinal rápido para seu amante vir beijar ele, ele retribui o beijo até o momento em que separam e ele resolve desviar e deixar a Mayito brigar com o amante + pic.twitter.com/cfdhbaHamq— elfo da trupe do maceto (@OAllysus) December 22, 2022