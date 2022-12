Nicki Minaj pagó $19.5 millones de dólares por una mansión en Hidden Hills

La rapera estadounidense Nicki Minaj ha comprado recientemente una mansión en Hidden Hills, California, por $19.5 millones de dólares.

Según ‘Dirt.com’, la rapera estuvo durante año alquilando impresionantes mansiones en Los Ángeles, por lo que la nueva casa se convierte en su primera residencia de lujo propia.

Se sabe que actualmente Minaj está viviendo en una casa alquilada en Calabasas. Esta propiedad data de los años 90 y tiene una extensión de más de 10,000 pies cuadrados.

Lo mejor de esta nueva compra es que Nicki Minaj será la primera en vivir en el lugar, pues su construcción terminó este mismo año. Se sabe que la casa se encuentra en un lote de 1.04 acres.

También se sabe que la propiedad nunca entró al mercado de bienes raíces, sino que la estadounidense logró comprar en un acuerdo fuera del mercado. Esto quiere decir que por lo momentos no existen tantas fotos que muestren el interior del lugar donde ahora vivirá ella y su esposo Kenneth Petty.

La casa principal tiene una extensión de 11,820 pies cuadrados distribuidos en ocho habitaciones, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Como se dijo antes, esta propiedad no entró al mercado y no tiene fotos a detalle, es por eso que no se sabe los materiales que usaron en el interior para pisos, techo y otros espacios.

También es probable que la vivienda esté totalmente vacía y la pareja tenga que encargarse de decorar el espacio a su gusto.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes, una cabaña a un lado de la piscina y un garaje con capacidad para tres vehículos.

Al exterior hay extensas áreas verdes con terraza, piscina de agua salada, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

