Asesino de doctor en parque de Nueva York había matado a otro hombre y golpeado a empleados en un bar poco antes

Roland Codrington, hombre detenido por la policía en El Bronx en un auto lujoso Mercedes-Benz robado, fue acusado de una racha de violencia en Manhattan que incluyen dos homicidios y un altercado con empleados en un bar.

Según NYPD, Corrington (35) es sospechoso de matar al Dr. Bruce Maurice Henry la madrugada del viernes en un parque de Harlem, cuatro días después de cortar el cuello a un hombre en una calle en el Lower East Side. Y en el ínterin al parecer tuvo un altercado violento con empleados en un bar la noche del jueves.

Los policías conectaron los hechos sangrientos hasta que Codrington fue finalmente estaba esposado el sábado por la noche, víspera de Navidad, dijo la comisionada NYPD Keechant Sewell.

Codrington quedó en prisión preventiva sin derecho a fianza. Fue procesado ayer ante la jueza Lisa Sokoloff en la Corte Suprema de Manhattan y acusado de dos cargos de asesinato, otros dos cargos de intento de homicidio, más agresión y conducta delictiva.

Según la fiscalía, el pediatra Henry de 60 años fue apuñalado “30 veces en todo el cuerpo sin provocación conocida” y luego abandonado bajo la lluvia. Y después Codrington huyó en el automóvil de la víctima.

“Yo estaba en el auto de un hombre muerto, ¿qué crees que significa?”, Codrington le dijo a la policía después de su arresto, según documentos judiciales. “Después del incidente en [el bar East Harlem], caminé hacia el parque y un tipo me hizo un comentario que me hizo estallar. Mi amiga tuvo que detenerme. Después, estaba de pie y el tipo estaba tirado en el suelo debajo de mí. Usé el mismo cuchillo que usé en los otros dos incidentes. Me deshice del cuchillo en el río Hudson”.

La policía dijo que la juerga mortal comenzó la madrugada el 19 de diciembre afuera de “Spike’s Bar” en Avenue, donde James Cunningham, de 51 años, fue acuchillado en un horrible ataque que le dejó una herida abierta de 10 pulgadas en su cuello y sangre a raudales en la acera.

El sospechoso había discutido con la víctima durante 20 segundos antes de cortarlo sin previo aviso, según Daily News. “No tuvieron interacción previa, chocaron entre sí”, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, en una conferencia de prensa ayer.

La novia de Codrington vio cómo se desarrollaba ese ataque, según un video de seguridad analizado por NYPD. Tres días después, el jueves por la noche a eso de las 11:30 p.m., Codrington y su novia no identificada visitaron “Teddy’s Bar” en Second Ave. cerca de E. 112th St. en East Harlem, donde los trabajadores dijeron que era un cliente habitual.

Supuestamente atacó a una cantinera con un bate de béisbol. Otros dos individuos presentes, de 31 y 35 años, intentaron detenerlo. El mayor de ellos fue apuñalado en la espalda y el pecho, y el otro fue acuchillado en la espalda. Fueron trasladados al hospital en condición estable.

Essig dijo que esa noche Codrington había sido expulsado previamente del negocio y por eso regresó furioso. Luego huyó a pie y poco después al parecer mató al Dr. Henry.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.